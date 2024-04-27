台中市霧峰區四德里長補選 廖德源以674票勝出

台中市霧峰區前四德里長紀天富今年2月病逝，今天補選投票，共3人參選。民政局長吳世瑋說，今適逢天氣晴朗，投票踴躍，投票率近四成八，無違規情形發生。開票結果，由1號候選人廖德源以674票勝出，台中市選委會將在4月30日召開委員會審議後公告選舉結果。

吳世瑋說明，紀天富戮力服務里民，今年2月積勞病逝，按地方制度法規定，里長剩餘任期超過2年，依法須在3個月內補選。這場補選，選舉人數共2418人，在四德國小開設2個投開票所，今天投票踴躍，共1159人投票，投票率達47.93%，開票結果，1號候選人廖德源674票、2號候選人潘享胤402票、3號候選人熊偉智73票，由1號廖德源勝出，當選人將於當選公告後十日內宣誓就職。

霧峰區長張慶庸今代表市長盧秀燕、吳世瑋，致贈廖德源紅榜及蘭花恭賀。民政局說明，里長作為政府與里民間的橋梁，在市政宣導及推動上，扮演重要角色，期勉當選人與市府共同為地方發展努力，並透過創新思維，深入瞭解里民生活所需，凝聚社區共識，進而帶動社區的改變與發展，為里民謀求最大福祉。