快訊

從「爆買」到「爆入學」！日小學外籍學童爆增 東京這區成新中國城

花蓮地震災情不斷…國民黨立委團訪陸後 國台辦：捐組合屋給花蓮

劉柏立被拔除 媒體大亨竟可決定NCC主委？後續誰來接

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張家往六都布局？張榮味兒任中市府十職等參議 盧秀燕回應了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府參議張鎔麒今天代表市長盧秀燕，到西屯區公所參與「花現心語 溫馨傳情」花卉藝術推廣活動。圖／市府提供
台中市政府參議張鎔麒今天代表市長盧秀燕，到西屯區公所參與「花現心語 溫馨傳情」花卉藝術推廣活動。圖／市府提供

雲林縣前縣長張榮味的兒子張鎔麒，近期任台中市政府「10職等參議」引發議論，外界解讀，雲林張家班積極往六都布局。對此，台中市長盧秀燕今出席大墩文化中心舉辦「歌頌寰宇，趙宗冠90創作特邀展」後受訪表示，「用人唯才」。

36歲的張鎔麒，父親是張榮味，姑姑是現任雲林縣長張麗善，姊姊為國民黨不分區立委張嘉郡，張鎔麒在2016年參選立委，敗給民進黨立委蘇治芬；張鎔麒在今年3月，進入台中市政府擔任10職等參議，加上姊夫周柏吟目前任職桃園觀旅局長，外界解讀張家政治版圖向六都拓展。

張鎔麒今代表盧秀燕參加西屯區公所花卉藝術推廣活動。台中市政府指出，張鎔麒長期關注農民生計與農業經濟議題，故借重所長協助台中農業技術及行銷業務治理。

台中市長盧秀燕今出席大墩文化中心舉辦「歌頌寰宇，趙宗冠90創作特邀展」。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今出席大墩文化中心舉辦「歌頌寰宇，趙宗冠90創作特邀展」。記者趙容萱／攝影

台中市 張榮味 盧秀燕 雲林

延伸閱讀

張榮味兒前進中市府！張鎔麒出任「十職等參議」 盧秀燕：用人唯才

台中市模範及健康兒童表揚 盧秀燕期許努力保持

大台中淨零新經濟高峰論壇 盧秀燕盼兼顧環保經濟

好消息！台中人口突破285萬 盧秀燕：幸運兒獲10萬大禮

相關新聞

張家往六都布局？張榮味兒任中市府十職等參議 盧秀燕回應了

雲林縣前縣長張榮味的兒子張鎔麒，近期任台中市政府「10職等參議」引發議論，外界解讀，雲林張家班積極往六都布局。對此，台中...

張榮味兒前進中市府！張鎔麒出任「十職等參議」 盧秀燕：用人唯才

前雲林縣長張榮味的兒子張鎔麒目前在台中市政府擔任10職等參議，台中市長盧秀燕今天表示，用人唯才。中市府指出，借重他的農業...

3月才落成…南投市高架橋伸縮縫摩擦 橋下風雨球場掉拳頭大水泥塊

南投市公所去年爭取撥用國道3號包尾段高架路面下方空間打造為風雨球場，3月才落成啟用。不過，受花蓮大地震和餘震影響，高架橋...

活化大里杙！全國首例中市15期市地重劃開發創造3贏

台中市大里區為台中市人口第三大行政區，因大里區公所周遭公園用地徵收補償經費過高，延宕多年無法開闢。地政局今天說，第15期...

彰化清代神轎造型精緻 文資審議委員會指定為一般古物

彰化縣又登錄一件文物，秀水清龍岩與福興清修岩清水祖師輪流使用和保存的神轎，僅維修部分構件，整體狀況良好，具備保存價值，被...

入山救人也擔心石頭雨 南投消防隊員盼玉管處暫停登山活動

百岳縱走路線南三段1天兩起山域事故，南投縣消防人員忙著救人。403花蓮大地震後餘震不斷加上最近豪雨，山區落石及多處坍方，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。