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張家往六都布局？張榮味兒任中市府十職等參議 盧秀燕回應了
雲林縣前縣長張榮味的兒子張鎔麒，近期任台中市政府「10職等參議」引發議論，外界解讀，雲林張家班積極往六都布局。對此，台中市長盧秀燕今出席大墩文化中心舉辦「歌頌寰宇，趙宗冠90創作特邀展」後受訪表示，「用人唯才」。
36歲的張鎔麒，父親是張榮味，姑姑是現任雲林縣長張麗善，姊姊為國民黨不分區立委張嘉郡，張鎔麒在2016年參選立委，敗給民進黨立委蘇治芬；張鎔麒在今年3月，進入台中市政府擔任10職等參議，加上姊夫周柏吟目前任職桃園觀旅局長，外界解讀張家政治版圖向六都拓展。
張鎔麒今代表盧秀燕參加西屯區公所花卉藝術推廣活動。台中市政府指出，張鎔麒長期關注農民生計與農業經濟議題，故借重所長協助台中農業技術及行銷業務治理。
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