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張榮味兒前進中市府！張鎔麒出任「十職等參議」 盧秀燕：用人唯才

中央社／ 台中27日電
前雲林縣長張榮味之子張鎔麒日前進入台中市政府擔任10職等參議，台中市長盧秀燕（前右）27日出席活動後受訪對此表示，用人唯才。中央社
前雲林縣長張榮味之子張鎔麒日前進入台中市政府擔任10職等參議，台中市長盧秀燕（前右）27日出席活動後受訪對此表示，用人唯才。中央社

前雲林縣長張榮味的兒子張鎔麒目前在台中市政府擔任10職等參議，台中市長盧秀燕今天表示，用人唯才。中市府指出，借重他的農業所長協助台中農業技術及行銷業務治理。

37歲的張鎔麒今年3月進入台中市政府擔任10職等參議。他的父親為前雲林縣長張榮味，姑姑是現任雲林縣長張麗善，姊姊則是國民黨籍不分區立委張嘉郡。

盧秀燕今天出席在大墩文化中心舉辦「歌頌寰宇，趙宗冠90創作特邀展」會後接受媒體訪問，她表示「用人唯才」。台中市政府以文字稿說明，張鎔麒長期關注農民生計與農業經濟議題，借重所長協助台中農業技術及行銷業務治理。

國民黨台中市議員楊大鋐表示，市府希望借重張鎔麒的農業長才，希望他能為台中市農業發展帶來新氣象，協助台中農產外銷有更好的成績。

民進黨台中市議員林祈烽說，這是盧秀燕在布局2028年總統大選，安插張家人馬進市府，拉近她與張榮味的關係，以利於日後她在雲林的選舉，利用公家資源做人情，農業技術與行銷都只是藉口。

民眾黨台中市議員江和樹指出，給年輕人一個機會，用人唯才不是要看人脈，張鎔麒才剛到市府一個多月，等過一陣子後再來檢視他的所長是否有發揮，希望他能為台中有所貢獻，期待他的表現。

台中市 國民黨 張榮味 盧秀燕

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