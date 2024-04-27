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3月才落成…南投市高架橋伸縮縫摩擦 橋下風雨球場掉拳頭大水泥塊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國道3號高架橋下方風雨球場掉落碎石、粉塵，甚至有拳頭大水泥塊，南投市公所暫時封閉球場，將配合高公局檢修橋梁。圖／南投市公所提供
國道3號高架橋下方風雨球場掉落碎石、粉塵，甚至有拳頭大水泥塊，南投市公所暫時封閉球場，將配合高公局檢修橋梁。圖／南投市公所提供

南投市公所去年爭取撥用國道3號包尾段高架路面下方空間打造為風雨球場，3月才落成啟用。不過，受花蓮大地震和餘震影響，高架橋伸縮縫接合處落下粉塵、碎石，甚至還有拳頭大的水泥塊掉落，南投市公所擔心砸到人，即日起封閉風雨球場，將請高公局檢修，確認沒有危險後再重新開放。

籃球是全民運動，南投市除了縣立體育場、中山公園、平山里集會所有籃球場外，只有中興新村有4處球場，想打籃球不方便，有的籃球場僅為半場或水泥鋪面相當老舊。市區公共空間有限，想要新設籃球場並不容易。

去年，南投市公所向交通部高速公路局爭取，利用國道3號高架橋下方空間作為運動場域，高公局同意無償撥用包尾段等3筆土地，由公所斥資1200萬元打造風雨球場，在3月落成啟用，共有2個全場籃球場，並設置攔球網、安全防護墊、夜間照明設備，民眾想打球不用再擔心天氣，夜間也可以打球。

403地震後，餘震不斷，前幾天有民眾在風雨球場打球時，發現球場上方落下粉塵、碎石，甚至還有拳頭大小的水泥石塊掉落，趕緊向公所回報。

南投市長張嘉哲說，經派員檢查，研判是受地震影響，國道高架橋伸縮縫接合處出現摩擦，導致掉落粉塵、碎石，如果砸到人恐不堪設想，擔心運動民眾受傷，立即封閉風雨球場。

市公所與高公局討論，將安排人員檢測高架橋，確認橋梁安全後，再重新開放風雨球場，讓市民都能放心運動。

國道3號高架橋下方風雨球場掉落碎石、粉塵，甚至有拳頭大水泥塊，南投市公所暫時封閉球場，將配合高公局檢修橋梁。圖／南投市公所提供
國道3號高架橋下方風雨球場掉落碎石、粉塵，甚至有拳頭大水泥塊，南投市公所暫時封閉球場，將配合高公局檢修橋梁。圖／南投市公所提供
國道3號高架橋下方風雨球場掉落碎石、粉塵，甚至有拳頭大水泥塊，南投市公所暫時封閉球場，將配合高公局檢修橋梁。圖／南投市公所提供
國道3號高架橋下方風雨球場掉落碎石、粉塵，甚至有拳頭大水泥塊，南投市公所暫時封閉球場，將配合高公局檢修橋梁。圖／南投市公所提供

南投 地震 運動 高公局 高架橋

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