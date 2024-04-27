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活化大里杙！全國首例中市15期市地重劃開發創造3贏

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市第15期市地重劃區鳥瞰圖。圖／台中市地政局提供
台中市第15期市地重劃區鳥瞰圖。圖／台中市地政局提供

台中市大里區為台中市人口第三大行政區，因大里區公所周遭公園用地徵收補償經費過高，延宕多年無法開闢。地政局今天說，第15期大里杙市地重劃區是全國首例公共設施用地解編採跨區市地重劃的開發案，目前進入驗收階段，重劃後可提供完善的公共設施，解決洽公不便問題，且原土地主可領回商業區、住宅區建地，創造公益、地主、政府三贏。

地政局長吳存金說，15期大里杙市地重劃區開發面積約6.96公頃，座落大里市中心，過去因大里區公所周遭公園用地徵收補償經費過高，至今仍未徵收開闢，在兼顧地主與公共利益下，地政局擬定細部計畫以公辦市地重劃開發。

吳存金指出，15期市地重劃透過新設置聯合行政中心及整合周邊地區整體開發，滿足地方行政整合需求，也改善辦公廳舍老舊、民眾洽公不便及停車空間不足等問題，同時解決延宕多年公設保留地無法取得開闢議題。

吳存金說明，第15期市地重劃工程2020年8月26日開工，開發過程中竭力保留在地自然生態，都市計畫階段即積極調查區內老樹坐落，公共設施用地配置以原地保留為原則保存在地紋理，以實現開發與綠色環境的共進共榮。

地政局指出，第15期市地重劃區規畫0.99公頃的機關用地，未來將由區公所、戶政事務所、地政事務所、地方稅務局大屯分局等4機關進駐，目前重劃工程驗收中，待驗收完竣將移由各主管機關接管後，即可開放供民眾使用。

台中市第15期市地重劃區鳥瞰圖，區內有珍貴老樹。圖／台中市地政局提供
台中市第15期市地重劃區鳥瞰圖，區內有珍貴老樹。圖／台中市地政局提供

公益 台中市 重劃區

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