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彰化東彰道路南延段10月完工 北段12月完成

中央社／ 彰化26日電

彰化縣東彰道路南延段工程橫跨田中鎮、二水鄉，預計今年10月完工，未來北段完成後，連結台74線、台76線、國道3號，南北往來更便捷。

彰化縣政府辦理東彰道路南延段新闢及溪州榮光路至二水民生路段拓寬工程，因應5月汛期將至，今天在二水鄉二水堤防進行防汛演練，強化工地防汛搶險應變能力。

經濟部水利署第四河川分署長李友平表示，東彰道路南延段利用原有的二水堤防進行改建，並將堤防原有的土壤砂石用在工程中。縣長王惠美視察時表示，防汛期即將到來，東彰道路南延段工程也到最後一哩路。

東彰道路有北中南3段，總經費高達83億元，中段員林段已啟用；南段斗中路到中州路段已通車，先行紓解田中市區、工業區以及高鐵特定區車流，其餘預計10月完工；北段台74甲線東外環至台76線林厝交流道預計12月完工。

縣府指出，東彰道路全線完工可串聯台74線中彰快速道路、台76線漢寶草屯快速道路、國道3號及高鐵彰化站，形成彰化東側生活圈主要幹道。

國道 高鐵

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