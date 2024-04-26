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彰化早春葡萄逢採收期 農民憂大雨破壞一年一季收成

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣議員陳玉姬到葡萄果園了解雨災，黃姓農民說明不能再下大雨。記者簡慧珍／攝影
彰化縣議員陳玉姬到葡萄果園了解雨災，黃姓農民說明不能再下大雨。記者簡慧珍／攝影

時值彰化地區早春葡萄採收期，遇上連綿春雨，栽種露天葡萄的農民擔心發生裂果及露菌病等災害，溫室葡萄看似暫無問題，但農民也期待雨水適可而止，如果再下幾場大雨，環境過度潮濕會讓尚未完全轉色的葡萄也「開口笑」，讓今年豐收的希望破滅。

彰化早春葡萄從春節前採收到5月下旬，很多農民只種一季，給地力休息的機會，早春葡萄在其它國產水果青黃不接的空窗期上市，價格較好，不少農民每年夏末秋初分梯次催芽，趕在翌年元月至5月採收早春葡萄，如果這季災損，等於全年收入打折甚至泡湯。

彰化縣葡萄主要產區溪湖鎮，陳姓、黃姓葡萄農夫婦的溫室早春葡萄結實纍纍，昨開始採收，因多日下雨，縣議員陳玉姬今前往察看葡萄產區淹水情形，詢問陳姓和黃姓葡萄農有關排水和收成等問題。

黃姓葡萄農說，氣候變遷挑戰葡萄的種植技術，今年第一季忽冷忽熱溫差大，第一梯次催芽的葡萄開花遇到低溫出現寒害，普遍結果不理想，農民必須為溫室加熱，像照顧幼兒一般噓寒問暖才有豐富收穫。

黃姓葡萄農也說，昨天入夜暴雨，即使她的葡萄園地勢較高、排水良好，園區仍輕微積水，今上午消退，園區葡萄大多轉色為深紫，若繼續下雨且夾帶豪雨，少數未轉色的葡萄正在長大，吸入過多水分恐將裂開，這也是正常轉色的露天葡萄最怕遇到的問題之一。

陳玉姬現場教學買葡萄要訣「三頭、四度」，接著表示農水路攸關農民生計，溪湖葡萄產區的排水情形大致良好，未嚴重積水，不過這幾天她將蒐集農民陳情，爭取經費修築部分農路以防患未然。

時值彰化縣早春葡萄產季，去年9月間催芽的葡萄經150天生長已完全轉色。記者簡慧珍／攝影
時值彰化縣早春葡萄產季，去年9月間催芽的葡萄經150天生長已完全轉色。記者簡慧珍／攝影

災損 農民

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