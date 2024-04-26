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八掌溪事件沖走4人...彰縣今出動無人機演練遞送救生用具

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府出動無人機遞送救生用具給受困者。圖／縣府提供
彰化縣政府出動無人機遞送救生用具給受困者。圖／縣府提供

彰化縣東彰道路南延段新闢道路、溪州榮光路至二水民生路段的拓寬工程，預計今年10月完工，因道路就在濁水溪堤防邊，縣政府今舉辦演練堤防龜裂搶險等防汛演練，模擬八掌溪救生圈拋不到的情景，出動無人機送救生圈和救生衣，觀眾都說「科技進步真好」。

2000年八掌溪山洪暴發，救生圈拋不到，當時沒無人機可攜帶救生工具到溪流中間給待救者，導致4名工人在眾目睽睽下被沖走喪生。縣政府和消防局合力模擬堤防龜裂，洪水流入堤防內側造成淹水，有民眾受困，無人機把救生用具送到待救者手中，救難人員也出動橡皮艇接應，把受困民眾救回內陸安全地帶，由救護車載往醫院檢查。縣政府緊急吊放沙包，預防堤防龜裂擴大

縣長王惠美指出，東彰道路有北、中、南三段，總經費83億元，北段（台74甲線東外環至台76線林厝交流道）預計今年12月完工，東彰中段員林段已啟用，南段的部分路段在田中工業區附近，從斗中路到中州路段前（2022）年8月完工通車先紓解田中市區、工業區和高鐵特定區的交通。

東彰道路南延段為減少強制徵收民房和土地，規畫把路線改到濁水溪堤防邊，工程總經費12多億元，節省1億多元徵收費用，工期縮短兩年；未來完工與東彰北段銜接，連結中彰快速道路（台74線）、漢寶草屯快速道路（台76線）和國道3號，打通北彰至東南角的交通動脈。

東彰道路南延段工程另一個特色是就地利用材料，水利署第四河川分署長李友平表示，新開道路是利用原二水堤防改建，一起改善周邊交通，並將堤防原有土壤砂石用在工程中，讓二水堤防材質永續利用。

洪水 淹水 濁水溪

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