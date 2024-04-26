快訊

剴剴案引公憤！兒盟董事補選出爐 安泰銀行副董事長蔡文賢接任

公然侮辱罪合憲！憲法判決今出爐 但限縮適用範圍

雨彈狂下！路樹倒塌入侵鐵軌 台鐵新豐=竹北13列車延誤

台中市模範及健康兒童表揚 盧秀燕期許努力保持

中央社／ 台中26日電

台中市政府今天舉辦模範兒童暨健康兒童表揚大會，市長盧秀燕除與小朋友逐一合照，還勉勵小朋友繼續努力保持，並對其他小朋友帶來影響力，成為健康快樂、品性端正的孩子。

台中市教育局今天在市立中港高中體育館舉辦113年模範兒童暨健康兒童表揚大會，全市250所公私立國小六年級模範兒童及年級健康兒童代表，共1424名品學兼優的學生獲獎。

在今天表揚大會中，延續兒童節活動主題「未來主人翁，今天我做主」，打造星際視覺，象徵孩子們勇敢探索未知，成為獨特不可取代的閃耀之星；盧秀燕、教育局長蔣偉民一起出席，並與小朋友逐一合照。

盧秀燕致詞指出，今天表揚國小高年級模範兒童及年級健康兒童，能被選拔為模範兒童代表品性端正、在校表現良好、懂得尊師重道，在家友愛兄弟姊妹、孝順父母長輩，是非常傑出的孩子。

盧秀燕認為，另一方面，因身體健康非常重要，市府也選拔出身心發展均衡、健康快樂，足堪示範的孩子予以表揚，盼藉此對台中市所有小朋友帶來影響力，向他們看齊，成為健康快樂、品性端正的孩子。

蔣偉民表示，12年國民基本教育課綱強調核心素養，意味著教室不再是唯一的學習場域，台中市運用多元的課程與學習活動，豐富孩子的學習歷程與內涵，也重視孩童健全的身心健康人格及正向態度。透過模範兒童及健康兒童表揚，盼激發兒童實踐行善、追求進步及自我成長的榮譽感。

台中市 教育局 盧秀燕

延伸閱讀

大台中淨零新經濟高峰論壇 盧秀燕盼兼顧環保經濟

國家警報響！盧秀燕一夜收3次警報 要求消防局宣導民眾設定

好消息！台中人口突破285萬 盧秀燕：幸運兒獲10萬大禮

「秒回少女時代」盧秀燕領基女傑出校友 女儀聯隊獲滿堂采

相關新聞

彰化負擔兩成上億元修復文資負擔重 王惠美承諾：我會認真擒！

彰化縣埔心鄉羅厝天主堂是中部地區第一座天主教堂，建齡逾百年的教室被登錄彰化縣歷史建築，年久結構損壞，歷經經費不足、無人承...

五月「花的故鄉」彰化無處不飛花 縣府提賞花全攻略

有「花的故鄉」美譽的彰化，時序即將進入五月天，更是無處不飛花！從八卦山麓「五月雪」油桐花及鳳凰花、花壇虎山岩金針花、田尾...

中市27萬毛小孩「3個月只查25件寵物食品」 挨批稽查量能低

台中市寵物犬貓數量達27萬，但坊間很多寵物食品標示不清，寵物食安問題不被重視。台中市議員江肇國質疑，台中今年首季只查25...

八掌溪事件沖走4人...彰縣今出動無人機演練遞送救生用具

彰化縣東彰道路南延段新闢道路、溪州榮光路至二水民生路段的拓寬工程，預計今年10月完工，因道路就在濁水溪堤防邊，縣政府今舉...

影／山區大雨持續落石 中橫便道搶修受阻人和機具暫撤

花蓮大地震後，中橫便道落石多，公路局搶修多天，搶通後又落石，今天又因山區大雨落石不斷，為確保搶修工人安全，決定撤時暫出人...

環團批興建期間釀20隻石虎路殺 鳥嘴潭人工湖區回應了

台灣石虎保育協會日前指控，鳥嘴潭人工湖主要工程進行期間至2023年底已累計超過20筆路殺紀錄。鳥嘴潭今天回應，事實上湖區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。