環團批興建期間釀20隻石虎路殺 鳥嘴潭人工湖區回應了

台灣石虎保育協會日前指控，鳥嘴潭人工湖主要工程進行期間至2023年底已累計超過20筆路殺紀錄。鳥嘴潭今天回應，事實上湖區持續監測石虎4年多，已發現21隻石虎或路過、或定居，甚至有一次出現2隻石虎的紀錄，甚至有拍到石虎生小寶寶的影片，表示生態環境不錯。

台灣石虎保育協會指出，溪流河床地與周邊本是石虎大量活動區域，據生物多樣性研究所統計石虎路殺資料，可以看出在2019年7月鳥嘴潭人工湖主要工程啟動前，其下游的烏溪主支流周邊僅有零星的石虎路殺紀錄，但主要工程啟動後，超過20筆的路殺紀錄，代表工程已嚴重破壞環境生態。

石虎協會並表示，鳥嘴潭人工湖所挖出的300萬立方公尺的廢土，就地傾倒在烏溪河床地，嚴重破壞環境生態，而這些溪畔道路路殺數量的增加，很可能是因為工程大規模擾動，使石虎被迫離開熟悉的溪流棲地和廊道造成。

鳥嘴潭人工湖則回應指出，除工程作業以低碳工法保護生態環境外，施工前已廣邀專家學者及環保團體成立生態保育小組，在陸域生態部分，為追蹤工程周邊石虎足跡，於2019年開始設置約20台紅外線相機監測，迄今發現21隻石虎出沒。

發現出沒的石虎其中有14隻路過個體、3隻定居個體、4隻有配戴定位項圈；其中定居個體雖在施工期間雖有趨避的現象，但隨工程完成後，已逐漸恢復穩定，持續於鳥嘴潭人工湖周邊活動。

鳥嘴潭人工湖表示，加入供水行列後，目前6座湖區已有5座蓄水運作，於2023年枯水期供應約700萬噸用水，使中部地區免於分區供水困境，並已開始供應草屯和彰化用水，預估至今年5月31日，鯉魚潭水庫可減供北彰化水量達760萬噸，增加中部地區水源調度彈性，也可減緩地層下陷。