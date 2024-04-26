日月潭蓄水86％ 南彰灌溉盼梅雨

最近鋒面報到，陣雨剛好下在南投縣上游集水區，讓日月潭蓄水位回升至海拔746公尺，達到86.64％，及時紓解彰化、南投農業用水。農水署彰化管理處表示，目前集集攔河堰到彰化灌溉區水量為16CMS，目前南彰水量仍不足，全區灌溉需要30CMS水量，仍盼梅雨季挹注。

台電大觀電廠副廠長洪文龍表示，日月潭目前水位以保持745公尺以上為原則，不足由霧社水庫補充，考量假日用電需求降低，為做為太陽光電和風力抽水儲能用，假日留水1000萬噸在明湖和明潭兩座下池水庫，供以調移供應夜尖峰的電力需求。而最近鋒面帶來降雨，且大多降在上游集水區，本周一起水量逐步上升到746.3公尺的1億1219.56萬噸，蓄水更達到86.64％的高水位。

洪文龍說，希望未來雨勢不要太大，且降雨面積和時間能增大及拉長，除讓土地都能涵養水分，水庫能有持續穩定的進流量，讓水庫蓄存和保持滿水的狀況。再加上中水署及農水署的調配，未來若梅雨季持續降雨，中部地區今年用水可望無虞。

農水署彰化管理處組長陳炳耀表示，這幾天下雨對水情幫助很大，目前從集集攔河堰流入彰化灌區的水量約16CMS，一日灌溉供水量約140萬噸，5月將進入用水量較大的抽穗期，預計將把供水量調高到170萬噸。

陳炳耀表示，彰化若要全區灌溉需要30 CMS水量，目前南彰水量仍不足，是採八堡圳、莿仔埤二大區輪灌供水，從集集攔河堰下來的供水，5月彰化和雲林調配後，彰化每日可分配到20CMS，並會請中水分署依水情狀況滾動檢討適時增供水量。