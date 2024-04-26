玉山國家公園陸域面積最大 營運賴公私協力已22年

玉山國家公園面積10萬3121.4公頃，是台灣陸域面積最大的國家公園，因此有賴企業、民間團體挹注經費及協助業務，公私協力至今22年，其中有科技公司挹注經費17年，竹山秀傳醫院駐診排雲山莊20年等。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，民國90年起玉管處推動園區步道設施認養制度，企業及民間團體有錢出錢、有力出力，透過「經費挹注」、「業務協助」認養方式，共同維護步道設施、環境整潔、促進登山安全、高山醫療、保育及環境教育宣導、友善農業輔導等，公私協力至今22年。

玉山國家公園管理處表示，日前39週年處慶公開感謝認養單位，包含挹注經費17年的長期合作夥伴聯詠科技股份有限公司、認養15年的玉山文教基金會、王品餐飲股份有限公司認養11年、去年加入的台灣港務股份有限公司及台灣山盟公益協會、今年新夥伴康博健康生活股份有限公司，贊助保育、步道維護、裝備等經費。

玉管處表示，業務認養或工作協助單位包含參加22年的中華民國山岳協會、台灣山盟公益協會認養步道山屋巡查，及第一線協助玉山群峰山域事故救援的雲豹休閒有限公司，還有不辭辛勞駐診玉山排雲山莊20年的竹山秀傳醫院玉山醫療隊。

玉管處表示，企業及民間團體近年將永續發展概念整合進營運方針，力求落實企業社會責任（CSR），並呼應聯合國17項永續發展目標（SDGs），作為2030年前世界各國努力推動永續發展的指導方針，並透過環境、社會與公司治理（ESG）手段，提升企業永續發展績效。

玉管處表示，透過企業認養、民間團體協力，擴大政府服務量能，也讓企業落實社會責任，帶動更多領域民眾認識玉山國家公園，並讓企業經營及土地循著永續發展模式前進，期盼有更多企業、民間團體加入認養行列，讓CSR、ESG在國家公園形成良善循環。