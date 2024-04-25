彰化慶勞動節推限定旅遊優惠還能抽獎 職訓課程最高全額補助

彰化縣政府為協助勞工培訓技能、輔導就業，今年度將辦理22班失業者職業訓練，包含生成式AI應用、文創商品設計、西點烘焙等多元課程，即日起開放報名，對於長期失業、中高齡失業、二度就業婦女等符合資格的失業者提供全額補助，一般失業者則獲八成學費補助。

五一勞動節將至，彰化縣府除了開設失業者職業訓練課程，也與縣內15家觀光工廠合辦「樂遊彰化，勞工最大」活動，5月期間，勞工朋友只要持在職相關證明，不論是名片、識別證、工會會員證、甚至穿著公司制服等，勞工與其同行的親友到觀光工廠消費均享優惠方案，且消費還可索取集點卡蓋章，蓋滿3家不同觀光工廠戳章，可參加摸彩，最大獎為iPhone 15，還有Switch遊戲機、美利達登山車、掃地機器人、賣場電子禮券等。

彰化縣府勞工處長何俊昇表示，縣府為協助民眾培訓技能、考取相關證照，以順利就業，開設職訓課程，對於中高齡失業、新住民、中低收入戶失業者將全額補助職訓課程費用，符合法定各類參訓者資格，檢附證明文件，即可免費參加，為照顧弱勢民眾，安心受訓，縣府也協助符合條件民眾申請職訓生活津貼，以安定訓練期間的生活。

此次開設的職訓課程還包括AIoT物聯網、雲端軟體應用、花藝佈展、農特產加工、快剪、坐月子服務、西點烘焙、飲品調製、中餐烹飪、銀髮膳食調製、寵物美容、室內裝修、大客車駕訓、3D列印、綠能電動機車維修、CNC操作及行動裝置電腦維修等，縣府及承訓單位也會輔導學員取得證照，並協助就業媒合。