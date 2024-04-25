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大台中淨零新經濟高峰論壇 盧秀燕盼兼顧環保經濟

中央社／ 台中25日電
2024大台中淨零新經濟高峰論壇25日登場，台中市長盧秀燕（左5）應邀出席開幕式，她致詞指出，淨零碳排、環保永續與經濟產業發展並不衝突，有目標、能力，就應該讓兩者兼容並蓄。（台中市政府提供）中央社
2024大台中淨零新經濟高峰論壇25日登場，台中市長盧秀燕（左5）應邀出席開幕式，她致詞指出，淨零碳排、環保永續與經濟產業發展並不衝突，有目標、能力，就應該讓兩者兼容並蓄。（台中市政府提供）中央社

大台中淨零新經濟高峰論壇今天登場，台中市長盧秀燕表示，淨零碳排、環保永續與經濟產業的發展並行不悖，將繼續努力讓兩者合而為一，兼容並蓄，為台中邁向2050永續淨零努力。

為提升台中產業轉型及鼓勵企業投入淨零活動，旺旺中時媒體集團今天在台中林酒店舉辦「大台中淨零新經濟高峰論壇」，邀請盧秀燕、台中市副市長鄭照新共襄盛舉。

盧秀燕致詞指出，淨零跟經濟發展並不衝突，有時候執政者間或社會上會有些爭議，好像在環保永續淨零及經濟發展當中，只能2選1，但只有小朋友才要做選擇，長期以來她就認為這兩者是並行的，有目標、能力，就應該讓兩者兼容並蓄。

盧秀燕表示，經營環保永續不僅是環保議題，同時也是高度的產業經濟議題，因為碳權的發展就是新金融，目前國內和全世界仍在摸索、努力，而環保淨零也會帶動包含產業研發、人類行為改變等發展。

今天高峰論壇也以「移動新未來，綠色新趨勢」為主軸，集結國內專家及各企業領袖，探討從低碳城市進展到綠色產業發展，擴及環境永續、工業新商機及生活方式的低碳轉型等多元議題，並邀請鄭照新進行「智慧台中 低碳城市大躍進」專題演講。

鄭照新表示，2050年全球均有碳排目標，面臨嚴峻氣候危機，城市韌性就很重要，代表面對環境挑戰的復原及抗壓能力。盧秀燕非常堅持淨零永續，在環境領域如何讓台中市成為領頭羊，從低碳到零碳的過程，台中市政府責無旁貸。

永續 盧秀燕

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