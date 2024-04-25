首次上半年開放！台中農改場年度開放日出爐 4親子DIY現場免費報名
農業部台中區農業改良場一年一度開放日又到了，今年以花為主題，展示新培育的文心蘭等花卉，並規畫四大活動區供民眾遊玩、拍照和打卡。值得注意的是，有四個親子活動當天下午現場報名，都限額免費參加，把握時間另錯過。
台中區農改場平日大門深鎖，一年只開放一次敦親睦鄰，今宣布開放日，往年下半年開放，今年首次上半年開放；場長楊宏瑛先說明，下半年各機關團體舉辦成果展，台中區農改場過去在下半年在開放日，會跟其它單位撞期，因此今年改為上半年。
「萬紫千紅總是春。」楊宏瑛表示，植物幾乎與花有關，蔬菜是食用花的嫩葉、稻穀是食用水稻的種子，所以今年開放日4月27日，以花為主題規畫主題區、樂活區、舞台區、展售區等四大活動區，將展出新培育的菊花、春石斛、文心蘭等花卉和各類蔬果，同時在農改場後面花海、草原區裝置藝術都可拍照打卡，農特產區展售區100個攤位全是有產銷履歷的產品供參觀選購。
很多大型活動下午冷場，台中區農改場在下午1點半到3點舉辦四場次親子動手做維持開放日熱度，親子活動分別是花卉槌染50人、手沖花茶飲品50人、花見糰子30人、療育藍晒30人，免費參加但現場報名，民眾逛市場、品嘗米食後別急著離開，親子動手做課程能學會帶回家的能力。
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