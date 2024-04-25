快訊

國家警報響了！大雷雨狂轟「5縣市」 恐一路濕到這時

新政府人事底定「賴系」大贏家 內閣派系一覽表看這裡

布林肯要北京別在520挑釁？但「球」其實在台北手上

台中4處定點臨托得3天前預約 議員批不符「臨托需求」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市4月11日起開辦4處定點臨托服務，民進黨台中市議員今質詢指出，4處定點臨托據點太少，且時間太短，僅臨托到下午4點，加上必須於送托日前3天預約，不符合雙薪家庭的「臨托需求」。圖／市議員謝家宜提供
台中市4月11日起開辦4處定點臨托服務，民進黨台中市議員今質詢指出，4處定點臨托據點太少，且時間太短，僅臨托到下午4點，加上必須於送托日前3天預約，不符合雙薪家庭的「臨托需求」。圖／市議員謝家宜提供

台中市4月11日起開辦4處定點臨托服務，民進黨台中市議員今質詢指出，4處定點臨托據點太少，且時間太短，僅臨托到下午4點，還得在送托日前3天預約，不符合雙薪家庭的「臨托」需求，要求調整。台中市社會局長廖靜芝表示，4處定點臨托服務試辦中，將觀察試辦狀況滾動式檢討。

台中市4月起在南屯親子館、天闊民眾活動中心、台中市兒童福利服務中心和台中市兒童青少年福利服務中心，開辦4處定點臨時托育服務，家有6個月至未滿6歲的嬰幼兒，最晚可在預計送托日前3天下午4點前預約。

議員謝家宜說，台中市是六都中最晚開辦定點臨托服務，目前僅開辦4處，臨托是因應家長有突發狀況、緊急送托的替代照顧資源，但台中市臨托需在送托前3天完成預約，應該參照台北市、台南市與高雄市於送托日前1天完成預約，要求社會局應縮短預約天數，更符合家長的臨托需求。

議員何文海也提到，台中市臨托收托時間僅至下午4點，並未提供夜間臨托，不符合雙薪家庭的需求，台北市、台南市、高雄市已提供夜間臨托服務，台南市更可受托至夜間11點，且因臨托人數為符合法規，每時段僅收4名孩童，對家長幫助有限，要求社會局盡速拓展據點。

議員陳淑華、張芬郁說，台中是一個高度都會化的城市，目前幼兒收托據點有限，收托時間上也缺乏彈性，缺少夜間托育部分，在整體的配套上要能符合家長的需求，也建議社會局應建立E化預約平台，台中標榜要建立智慧城市，不要遇到真正執行時，就回到原始時代。

社會局長廖靜芝表示，台中市長期提供臨時托育服務，是由居托中心媒合家長與保母，提供到宅或在宅的臨時托育服務，市府對低收入戶的臨托也提供相關補助。此外，市府今年4月11日新增4處地點，運用現有親子館或社福館試辦定點臨托服務，將先觀察4處地點的試辦狀況，再滾動式檢討。

托育 議員

延伸閱讀

2歲男童去年疑遭虐死監院揪南市府缺失 社會局：提升返家標準

議員批台中生育誘因低 六都唯一無好孕專車交通補助

去年花260萬施政滿意調查變「選舉民調」？ 台中研考會回應

台中換大復康巴業者…身障團體與廠商不合 議員喊換人！

相關新聞

台中海線鐵路雙軌高架有望 立委盼中央速核定、增補助

台中海線鐵路高架化為地方重要交通建設，其中沙鹿火車站將與捷運藍線站點交錯，立法院財政委員會今舉行考察；立委顏寬恒表示，鐵...

租里活動中心每月補助上限2萬元 中市議員批：吃米不知米價

台中市現有100多個里沒有里民活動中心，民政局訂定辧法，沒有里活動中心的區里可租賃一樓、室內至少23坪以上的空間作為里活...

鋒面陣雨大進補！日月潭水位近九成 今年中部用水無虞

南投日月潭水庫處於高水位，又逢一場鋒面陣雨剛好下在日月潭集水區，配合上池霧社水庫及下池明湖、明潭水庫，目前蓄水位回升至7...

台中港區職災亡 年均44人

台中港區勞工職災案件頻傳，過去5年平均勞安死亡44位人，前年還高達52人，民進黨議員楊典忠要求市府提高加嚴標準的勞動檢查...

鎮民連署奏效 南投集集殯儀館喊停

南投縣集集鎮民近來成立自救會，連署陳情要求鎮公所立即停止殯儀館興建案，鎮長吳大村昨回應，礙於觀感及外界尚有誤解未能達成共...

廣角鏡／彰化鹿港青農手作麵包 食材自己栽

彰化鹿港青農莊健暐運用自家農田種植的蘆筍、洛神花、芋頭、青蔥等作物，開發出口味多變的手作麵包，縣長王惠美（右）昨天參訪並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。