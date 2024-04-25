台中4處定點臨托得3天前預約 議員批不符「臨托需求」

台中市4月11日起開辦4處定點臨托服務，民進黨台中市議員今質詢指出，4處定點臨托據點太少，且時間太短，僅臨托到下午4點，還得在送托日前3天預約，不符合雙薪家庭的「臨托」需求，要求調整。台中市社會局長廖靜芝表示，4處定點臨托服務試辦中，將觀察試辦狀況滾動式檢討。

台中市4月起在南屯親子館、天闊民眾活動中心、台中市兒童福利服務中心和台中市兒童青少年福利服務中心，開辦4處定點臨時托育服務，家有6個月至未滿6歲的嬰幼兒，最晚可在預計送托日前3天下午4點前預約。

議員謝家宜說，台中市是六都中最晚開辦定點臨托服務，目前僅開辦4處，臨托是因應家長有突發狀況、緊急送托的替代照顧資源，但台中市臨托需在送托前3天完成預約，應該參照台北市、台南市與高雄市於送托日前1天完成預約，要求社會局應縮短預約天數，更符合家長的臨托需求。

議員何文海也提到，台中市臨托收托時間僅至下午4點，並未提供夜間臨托，不符合雙薪家庭的需求，台北市、台南市、高雄市已提供夜間臨托服務，台南市更可受托至夜間11點，且因臨托人數為符合法規，每時段僅收4名孩童，對家長幫助有限，要求社會局盡速拓展據點。

議員陳淑華、張芬郁說，台中是一個高度都會化的城市，目前幼兒收托據點有限，收托時間上也缺乏彈性，缺少夜間托育部分，在整體的配套上要能符合家長的需求，也建議社會局應建立E化預約平台，台中標榜要建立智慧城市，不要遇到真正執行時，就回到原始時代。

社會局長廖靜芝表示，台中市長期提供臨時托育服務，是由居托中心媒合家長與保母，提供到宅或在宅的臨時托育服務，市府對低收入戶的臨托也提供相關補助。此外，市府今年4月11日新增4處地點，運用現有親子館或社福館試辦定點臨托服務，將先觀察4處地點的試辦狀況，再滾動式檢討。