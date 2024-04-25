南投縣府暑期工讀釋出72個職缺 2個月可賺5.4萬

南投縣大專院校學生暑期工讀機會來了。南投縣政府今年釋出72個公部門工讀職缺，免經驗即可到縣府工讀，期間自7月1日至8月31日為期2個月，月薪2萬7470元，報名即日起至5月1日，想打工累積職場經驗的大專學生可把握機會。

南投縣長許淑華說，為協助特定對象因失業而影響在學子女就學權益，今年提供身心障礙保障名額10人，特殊條件保障名額26人及一般名額36人，透過暑期工讀，讓青年學生瞭解面對就業時應有態度及職業觀念，同時也透過參與公部門運作，培養多元專業技能、加強職場事務能力。

縣府表示，報名資格條件為設籍南投縣滿1年以上，就讀國內大專院校、具有正式學籍於修業年限內之在學學生，但不包括僑外生、五專三年級以下學生、空中大學及研究所在職專班學生、研究生、應屆畢業生、大學延畢生、夜校生、假日進修部學生；為提供更多青年學子暑期工讀機會，104年度至112年度曾錄取進用工讀生，將不重複錄用。

報名採紙本報名、以掛號郵寄以郵戳為憑或親送以收件日期為憑方式辦理，逾期不受理，報名表請上南投縣政府社會及勞動處社會福利資訊網／最新消息（網址：https://welfare.nantou.gov.tw/1486/NYD0002）下載，並以郵寄或親送至南投縣青年發展所（南投市中興路660號）。信封上請註明「報名113年度大專青年學生公部門暑期工讀」，親自送件者於年5月1日下午5時截止。

暑期工讀甄選預定5月25上午9時辦理公開抽籤，全程錄影並於南投縣政府FB粉絲團線上直播，倘有相關問題請洽：049-2222106（分機1881-1883）及049-2222136（專線）承辦人柯先生。