台中鐵路高架化缺這一段！顏寬恒爭取中央全額補助興建

台中鐵路高架化僅缺台中烏日至大慶站路段，爭取至今8年，仍尚未定案。立委顏寬恒今率多名民代與財委會、交通部等單位現勘台鐵大慶站時說，這段「命運多舛」，爭取中央盡速核定，並由中央專案全額補助興建；國發會主任秘書張朝能說，此案交由國發會審查，國發會將彙整中央主管機關意見後，做妥適處理，今天地方的心聲、意見都有收到，並做相關處理。

交通局長葉昭甫說，台中市政府已在今年2月將台鐵烏日至大慶高架化提送交通部，並於3月底轉陳行政院審查，目前由國發會審議中。

顏寬恒說，烏日人口成長快速，加上平面鐵路造成區域發展不均，他在第九屆立委任內、2016年已提出臨時提案，爭取台鐵烏日至大慶高架化，但命運多舛，預算經費從50多億元到如今80多億元，至今未定案，今年一月送國發會審查中，盼再一個月，以利後續綜合規畫。

顏寬恒指出，台鐵烏日至大慶高架化計畫全長3.7公里，總經費83.4億元，地方負擔56%，但鐵路屬於國有財產，未來的營運及產權皆屬中央，爭取此案應比照台中都會區鐵路高架捷運化計畫（豐原到大慶站段）由中央專案全額補助高架化工程經費興建。

交通部政務次長胡湘麟表示，台鐵烏日至大慶高架化計畫遲遲未推進大概就是遇到財務問題，市府爭取專案補助，將會在國發會討論。未來施工必須兼顧鐵路在地面營運的狀況，這是對大慶到烏日路廊發展重要一段，大家一起努力推動。