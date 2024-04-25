勞工最大5月享優惠 遊彰化15家觀光工廠有折扣
彰化縣府為感謝勞工對社會經濟付出，與縣內15家觀光工廠合作辦活動，勞工在5月期間持在職相關證明，到觀光工廠消費即可享優惠折扣，以及集戳章抽獎。
彰化縣政府今天發布新聞稿指出，勞動節是勞工年度重大節日，縣府與15家觀光工廠舉辦「樂遊彰化 勞工最大」活動，鼓勵勞工與親友走出戶外，勞工只要出示公司職員證或工會會員證、名片、服務證明，甚至穿著公司制服皆可。
縣府表示，同行者只要1名具勞工身分即可享消費折扣，且不限金額消費集滿3家不同觀光工廠戳章可摸彩，最大獎為iPhone15，另有Switch遊戲機、美利達登山車、掃地機器人等獎項。
這次參加活動計有15家觀光工廠，包括卷木森活館、台灣玻璃館、緞帶王觀光工廠、台灣優格餅乾學院、興麥蛋捲烘焙王國、台塑生醫健康悠活館、水銡利廚衛生活村、樂活襪之鄉博物館、愛玩色創意館、織夢樂園、襪仔王觀光工廠、台灣穀堡、台灣手套博物館、白蘭氏健康博物館、華新MASK創意生活館。
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