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彰化縣府開設22班失業者職訓 即日開放報名

中央社／ 彰化25日電

彰化縣政府今年度將辦理22班失業職業訓練，涵蓋農業、醫事護理及家事、商業、工業等類別，由政府補助部分訓練費用、輔導取得相關證照及媒合就業，即日起開放報名。

彰化縣政府今天發新聞稿指出，22班失業者職業訓練課程種類多元，包含生成式AI應用、文創商品設計、社群小編應用、花藝布展、快剪、坐月子服務、銀髮膳食調製、寵物美容、室內裝修、大客車駕訓、綠能電動機車維修等。

縣府表示，民眾報名參加職前訓練，若符合法定各類參訓者資格，檢附證明文件，即可免費參加；若為一般失業者，政府也會補助8成訓練費用。為照顧弱勢，縣府會協助特定身分民眾申請職訓生活津貼，以安定訓練期間的生活。

訓練課程除培訓學員學習專業技能，縣府及承訓單位也將輔導學員取得相關證照，並協助訓後就業媒合。即日起開放報名，每項課程截止日期不同，民眾可洽詢縣府8處就業服務台、免付費就創業服務專線0800529191（我愛就業就業），或上「台灣就業通」網站查詢。

失業 職業

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