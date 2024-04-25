南投爭取醫療區域4次區改3次區 合併南草次區擴大量能

衛福部昨天召集新北、桃園等縣市開會討論醫療區域畫分，南投縣衛生局在會中提議，爭取現有4個次區改為3個次區，將南投市跟草屯鎮修正成同一個次區叫做「南草次區」，將餅做大外，其他仍維持埔里、竹山次區，會上除獲得專家的同意，衛福部醫事司也表示支持同意。

陽明交通大學教授吳肖琪表示，支持南投縣衛生局所提出由4次區調整為3次區的規畫，但仍建議南投衛生局的醫療規畫政策，應可再強化衛福部立南投醫院的醫療量能升級；而後醫政司長劉越萍則當場裁示，對於南投縣衛生局提案合併次區域，衛福部原則支持；但對於部分縣市提議鬆綁醫療許可床數（每萬人50床）的限制，目前不予調整。

南投衛生局局長陳南松表示，南投縣內現有南投、草屯、埔里、竹山等4個醫療次區，除衛福部立南投醫院屬於區域醫院外，其他3個市區的醫療院所都只是地區醫院，病床數限定在150床以下，在目前醫療許可床數（每萬人50床）限制下，南投市和草屯鎮目前同為近10萬人的鄉鎮市，然而分成兩個次區，分別只有500床位的上限，造成地區醫療的發展受限。

陳南松強調，面對醫療區域畫分因已10年沒檢討，衛福部醫政司這次召集9縣市各自提出新版醫療區域畫分，盼檢討後能讓新醫院進駐、病床數提升等；徵詢草屯鎮現有地區醫院皆無意擴大，因此提議未來能夠將南投、草屯合併成為「南草次區」，就可以依照20萬區域人口為基數，爭取將衛福部立南投醫院以及南投基督教醫院同時擴大，未來朝向達到350至500床等級的區域醫院，大大提升南投縣的醫療品質。