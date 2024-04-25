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台中海線鐵路雙軌高架有望 立委盼中央速核定、增補助

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
立委楊瓊瓔認為，中市府財政狀況佳，但卻得面臨中央補助款受影響，是「變相懲罰好學生」。記者劉柏均／攝影
立委楊瓊瓔認為，中市府財政狀況佳，但卻得面臨中央補助款受影響，是「變相懲罰好學生」。記者劉柏均／攝影

台中海線鐵路高架化為地方重要交通建設，其中沙鹿火車站將與捷運藍線站點交錯，立法院財政委員會今舉行考察；立委顏寬恒表示，鐵路雙軌高架化影響地方發展，盼國發會盡速審議通過，盼一個月內核定可行性研究，並請希望中央提高補助金額，減少地方政府負擔。交通部政務次長胡湘麟表示，沙鹿站部分已與地方有共識，經費部分，會再與中市府研討向行政院專案爭取預算。

台中海線鐵路雙軌高架化與中捷藍線，將在沙鹿火車站交錯，涉及站體移動、沙路陸橋拆除工程，此外，雙軌高架化自大甲至沙鹿總長約為10.9公里，沙鹿站起至追分站止為平面雙軌，總長共15公里，包含車站設計變更，共需398.87億，目前計畫已由交通部轉陳行政院，國發會審議中。

立法院財政委員會今舉行會勘，顏寬恒提到，海線鐵路過往僅單軌，調度車輛運作有難度，導致班次少，使用不便也導致乘車人次少，民眾多使用公車、自駕等方式代步，易造成路程壅塞，海線已是台中人口成長第四多區域，這種交通狀況，對地方發展呈惡性循環。

立委楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔也反映中央分配不公狀況，表示台中市財力級次被中央評定為二級，高雄市為三級，但中捷藍線經費負擔比例，中市府負擔比例達58%，高雄則僅有40幾％，有大小眼嫌疑，不應中市府財務狀況好，影響補助金額，這是「變相懲罰好學生」。

立委們要求，包含中捷藍線、海線鐵路雙軌高架化，都對中部發展有重大交通意義，要求中央儘速核定計畫經費外，也盼中央提高補助金額，減少地方政府負擔。

中市交通局長葉昭甫表示，沙鹿站會有台鐵、中捷共構，介面規畫最上層為捷運，第二層為鐵路，最下層為平面道路，希望中央可以給台中市多一點經費補助，畢竟幾個建設計畫一起推，對市府財政確實有負擔。

葉昭甫提到，中捷藍線的進度，預計五月底就會將基本設計完成，轉送公共工程委員會審議，接著便能發包施工，而沙鹿站會與捷運藍線共構，也盼中央能加速核定鐵路雙軌高架化計畫，共同推進工程。

胡湘麟說，審查作業有法定程序要走，還有環評、綜合規畫等，可能仍須幾年時間，但沙鹿站的部分已與地方政府有共識，就盼順利走完流程；經費部分，必須於行政院專案處理，會再與市府商討說法，向行政院專案爭取。

中市交通局長葉昭甫表示，中市府正在推動多項重大交通工程，希望中央可以給台中市多一點經費補助，減輕市府負擔。記者劉柏均／攝影
中市交通局長葉昭甫表示，中市府正在推動多項重大交通工程，希望中央可以給台中市多一點經費補助，減輕市府負擔。記者劉柏均／攝影
立委顏寬恒提到，鐵路雙軌高架化影響地方發展，盼國發會盡速審議通過，盼一個月內核定可行性研究，並請希望中央提高補助金額，減少地方政府負擔。記者劉柏均／攝影
立委顏寬恒提到，鐵路雙軌高架化影響地方發展，盼國發會盡速審議通過，盼一個月內核定可行性研究，並請希望中央提高補助金額，減少地方政府負擔。記者劉柏均／攝影
交通部政務次長胡湘麟表示，沙鹿站部分已與地方有共識，核定程序仍需時間，經費部分，會再與中市府研討，向行政院專案爭取預算。記者劉柏均／攝影
交通部政務次長胡湘麟表示，沙鹿站部分已與地方有共識，核定程序仍需時間，經費部分，會再與中市府研討，向行政院專案爭取預算。記者劉柏均／攝影
台中海線鐵路雙軌高架化，立法院財政委員會今舉行會勘，立委們盼中央加速核定計畫，並提高預算補助，減輕中市府財政負擔。記者劉柏均／攝影
台中海線鐵路雙軌高架化，立法院財政委員會今舉行會勘，立委們盼中央加速核定計畫，並提高預算補助，減輕中市府財政負擔。記者劉柏均／攝影

中捷 火車站 行政院

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