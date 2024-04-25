租里活動中心每月補助上限2萬元 中市議員批：吃米不知米價

台中市現有100多個里沒有里民活動中心，民政局訂定辧法，沒有里活動中心的區里可租賃一樓、室內至少23坪以上的空間作為里活動中心，每月含水電補助上限2萬元。民進黨台中市議員今聯合質詢批評市府「吃米不知米價」，市府局處首長住捷運聯開宅，月租不含水電，就要2萬元起跳，2萬元在台中根本租不到活動中心。台中市副市長賴淑惠說，不合時宜之處，會適時檢討。

議員林祈烽表示，台中市各區里都有找不到活動中心的窘境，區里找不到土地蓋活動中心，只能租屋當活動中心，但市府訂定規定，租一間活動中心每月補助上限2萬元，還包含水電，且要在一樓，面積至少要23坪以上，符合消防安檢規定，「這樣的條件只補助2萬元要去哪裡租？」

林祈烽列出目前西屯區一樓店面和住宅空間的租金資訊，他說，從水湳到文華路、福星路，租金從7萬至18萬都有，平均都在10萬元左右；市府局處首長住捷運聯開宅，每月租金2萬元以上，不含水電，百人使用的活動中心卻只補助2萬元，還含水電，市府是「吃米不知米價」。

林祈烽說，市府租金補助少，租也不能租，要求民政局針對沒有活動中心的里別，清查里內閒置的公家機關房舍與學校教室，是否可作為活動中心使用。

議員施志昌說，西屯區寸土寸金，要找土地蓋活動中心經費高，但大甲、大安、外埔卻出現一個里有2、3個活動中心的情況，但現有里活動中心與社區活動中心，民政局與社會局補助及修繕經費有落差，盼市府應將活動中心統一規範管理。

副市長賴淑惠表示，各區的租金水準不同，市府編列補助經費都有相關規範，會請民政局檢討，租賃畢竟不是首選，只是過度期，2萬元上限是否有不合時宜的地方，該檢討就會檢討。

賴淑惠說，台中原縣市有不同名目的活動中心，將盤點全市里活動中心與社區活動中心使用的對象與用途，將往市民活動中心這個方向做歸納，由民政局統籌管理。

台中市民政局長吳世瑋說，將針對沒有活動中心的里別統計可使用的閒置空間，但需時間盤點。