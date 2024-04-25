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鋒面陣雨大進補！日月潭水位近九成 今年中部用水無虞

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
目前日月潭儲水率達到86.64%，最高水位一度在746公尺上下，是中部水庫之冠。記者黑中亮／攝影
目前日月潭儲水率達到86.64%，最高水位一度在746公尺上下，是中部水庫之冠。記者黑中亮／攝影

南投日月潭水庫處於高水位，又逢一場鋒面陣雨剛好下在日月潭集水區，配合上池霧社水庫及下池明湖、明潭水庫，目前蓄水位回升至746公尺的86.64%。台電大觀電廠表示，這場雨上游水庫減少放水量，再加上中水署及農水署的調配，未來若梅雨季等降雨挹注，中部地區今年可望用水無虞，同時明潭4號機修復後，水力抽蓄機組10部機全部待命上線，未來尖峰滿載發電可達260萬瓩。

台電大觀電廠副廠長洪文龍表示，日月潭水庫目前以保持745公尺以上為原則，不足由霧社水庫來補充，原訂4月20日起每日放水流由8cms增加為13cms，因為這波降雨下得快而短，可以讓土地多涵養水份和幫助農田抽穗，日月潭水庫約增加100萬噸的儲水，讓水資源蓄存在水庫，加上放水量撙節為10cms以下，日月潭水庫約可增加220萬噸水。

日月潭考量假日用電需求降低，為做為太陽光電和風力抽水儲能用，假日留水1000萬噸在明湖和明潭兩座下池水庫，供以調移供應夜尖峰的電力需求，日月潭水位745公尺，蓄水率79.37%，但接下來的鋒面帶來雨水，大多降在上游集水區，本周一起水量逐步上升到746.3公尺的1億1219.56萬噸，蓄水更達到86.64%的高水位。

洪文龍說，希望未來的雨勢不要太大，且降雨面積和時間能增大及拉長，除讓土地都能涵養水份，水庫能有持續穩定的進流量，讓水庫蓄存和保持滿水的狀況。

因為若雨勢過大，再加上近期地震餘震不斷，上游山區邊坡土石鬆動，大雨除可能危害搶修人員外，土石亦會隨著降雨進入水庫及河道，恐將影響水庫容量和蓄水。

台電 日月潭 水庫

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