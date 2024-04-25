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鎮民連署奏效 南投集集殯儀館喊停

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
集集鎮第三公墓禁葬多年，公所原計畫在此興建殯儀館，現已喊停，僅朝興建納骨塔方向進行。 圖／集集鎮公所提供
集集鎮第三公墓禁葬多年，公所原計畫在此興建殯儀館，現已喊停，僅朝興建納骨塔方向進行。 圖／集集鎮公所提供

南投縣集集鎮民近來成立自救會，連署陳情要求鎮公所立即停止殯儀館興建案，鎮長吳大村昨回應，礙於觀感及外界尚有誤解未能達成共識，公所決定將停止規畫殯儀館興建，僅朝興建納骨塔方向進行。

鎮民自救會表示，附近名間鄉、南投市已有公、民營多家殯儀館，鄰近水里、鹿谷、竹山、中寮、埔里人口比集集多，都不願意蓋新殯儀館了，集集人口不足1萬，目前已有彰投唯一的油車坑火葬場，若再設立殯儀館並對外開放，將嚴重影響觀光生計，尤其鄰近的竹山、埔里因遭抗議不設立設立殯儀館，屆時各地往生者湧入集集鎮，將對觀光有巨大衝擊。

鎮長吳大村指出，到喪家慰問時，常接獲反映，鎮上2座納骨塔興建至今已逾25年，已無合適方位及剩餘數量可選擇，鎮內沒殯儀館可辦理喪事，需遠赴外鄉鎮或至私人設立場所治喪，有時還擠在小靈堂內，讓家屬感到沒有尊嚴。

吳大村說，集集鎮65歲以上人口已占24%，屬超高齡鄉鎮，加上社會型態改變，許多人傾向在殯儀館辦理身後事，為減少封路治喪衍生的噪音、交通等問題，公所開始評估興建殯儀館及納骨塔可行性，但地方說明會後未能達成共識，公所不得不決議停止規畫興建殯儀館，只朝興建納骨塔方向進行。

殯儀館 納骨塔 集集

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