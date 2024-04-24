快訊

地震拋下全校...趁上班時間赴菜市場買蛋？ 嘉縣某校長回應了

台體大「守護神」遭撞傷重宣告不治 校方將於告別式送畢業證書

增進台捷情誼 捷克高中師生訪中科

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
捷克的Gymnazium Jiriho z Podebrad (GJP)高中師生，今天到中部科學園區參訪。圖／中科管理局提供
捷克的Gymnazium Jiriho z Podebrad (GJP)高中師生，今天到中部科學園區參訪。圖／中科管理局提供

來自捷克的Gymnazium Jiriho z Podebrad (GJP)高中師生，今天到中部科學園區參訪。他們應邀來台進行8天7夜的交流和參訪，負責接待的國立中科實驗高中替他們安排了入班學習、手作活動等多項活動，希望為兩校情誼寫下新篇章。

中科管理局副局長許正宗今親自接待，並透過簡報和園區導覽，讓這群捷克的高中生有機會了解台灣高科技產業，師生們很好奇，紛紛提問，也對有這麼多家公司聚在一起十分有興趣。

管理局說，捷克和我國有非常好的邦誼，外交部與國科會合作，由竹科、中科、南科等3所科學園區實驗中學與捷克布拉格的3所高中建立「台捷中學聯盟」2021年起進行線上交流與論壇活動，今年邁入第4年。

疫情期間，捷克的師生只能透過視訊線上交流，但隨著疫情緩解，這3所高中此次來台各自參訪竹科實中、中科實中與南科實中，有機會真正踏上台灣的土地。GJP高中21日到中科實中訪問，它也是捷克1991年脫離共黨統治後最早成立的私立高中之一，全校約200人。

中科實中校長秦文智為歡迎GJP友校首次到訪，特別致贈專屬學校圖像的悠遊卡，象徵著兩校友好共善情誼的延續。他也表示，中科實中雙語部今年9月將回訪GJP高中，了解捷克高中的課程規畫及風土民情等，深化兩國師生跨文化交流與合作。

捷克的Gymnazium Jiriho z Podebrad (GJP)高中師生，今天到中部科學園區參訪。圖／中科管理局提供
捷克的Gymnazium Jiriho z Podebrad (GJP)高中師生，今天到中部科學園區參訪。圖／中科管理局提供
捷克的Gymnazium Jiriho z Podebrad (GJP)高中師生，今天到中部科學園區參訪。圖／中科管理局提供
捷克的Gymnazium Jiriho z Podebrad (GJP)高中師生，今天到中部科學園區參訪。圖／中科管理局提供

南科 捷克 疫情

延伸閱讀

外交部：台捷晶片合作討論近尾聲 將撥款執行

台捷晶片合作成凱子外交？ 外交部：在野發言前先查證

帆宣前進捷克建廠

捷克倡議 20國允援烏50萬枚炮彈

相關新聞

台中勞檢員年負荷量暴增近1倍 議員嘆「前線顧勞權、自己卻過勞」

民進黨台中市議員今聯合質詢指出，台中市勞檢數從2019年8178件，2023年暴增到1萬6160件，但勞檢員63人僅增至...

議員批台中生育誘因低 六都唯一無好孕專車交通補助

台中市調整生育津貼，每胎補助2萬，但卻是六都內唯一沒有好孕專車或交通費補助，市議員建議應以實用方式協助年輕父母，才能鼓勵...

集集鎮民阻止興建殯儀館 鎮長吳大村從善如流改納骨塔

南投縣集集鎮民近來成立自救會連署陳情反對蓋殯儀館，陳情鎮公所立即停止殯儀館興建案，面對鎮民的反對，鎮長吳大村不得不發出聲...

台中薪資六都墊底、房租第三高 議員要市府提對策

民進黨台中市議員今聯合質詢指出，台中薪資在六都敬陪末座，青年低薪問題嚴重，淪為「窮忙世代」，但台中每坪房租租金六都第三高...

台中港區職災死亡年均44人 中市府：分析職災原因預防

台中港區勞工職災案件頻傳，過去5年平均勞安死亡44位勞工，民進黨議員楊典忠表示，台中港區勞工死亡人數每年動輒30、40人...

最新要價650萬「救災機器人」 彰縣添購4套執行打火任務

彰化縣和美鎮福北路一處資源回收場今天凌晨大火，由於都是塑膠易燃物品，火勢猛烈且濃煙密布，為救災增加危險性，彰化縣消防局動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。