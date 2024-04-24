增進台捷情誼 捷克高中師生訪中科

來自捷克的Gymnazium Jiriho z Podebrad (GJP)高中師生，今天到中部科學園區參訪。他們應邀來台進行8天7夜的交流和參訪，負責接待的國立中科實驗高中替他們安排了入班學習、手作活動等多項活動，希望為兩校情誼寫下新篇章。

中科管理局副局長許正宗今親自接待，並透過簡報和園區導覽，讓這群捷克的高中生有機會了解台灣高科技產業，師生們很好奇，紛紛提問，也對有這麼多家公司聚在一起十分有興趣。

管理局說，捷克和我國有非常好的邦誼，外交部與國科會合作，由竹科、中科、南科等3所科學園區實驗中學與捷克布拉格的3所高中建立「台捷中學聯盟」2021年起進行線上交流與論壇活動，今年邁入第4年。

疫情期間，捷克的師生只能透過視訊線上交流，但隨著疫情緩解，這3所高中此次來台各自參訪竹科實中、中科實中與南科實中，有機會真正踏上台灣的土地。GJP高中21日到中科實中訪問，它也是捷克1991年脫離共黨統治後最早成立的私立高中之一，全校約200人。