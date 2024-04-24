台中勞檢員年負荷量暴增近1倍 議員嘆「前線顧勞權、自己卻過勞」

民進黨台中市議員今聯合質詢指出，台中市勞檢數從2019年8178件，2023年暴增到1萬6160件，但勞檢員63人僅增至68人，每位勞檢員年負荷量從129.8件增到237.6件，暴增近一倍，工作負荷量大，要求市府檢討改善。勞工局長林淑媛說，因勞動部擴大授權台中市勞動檢查範圍，使勞檢件數增加，市府將持續向中央爭取員額，增加勞檢員人力。

議員張玉嬿表示，近幾年台中工安事件不斷，勞檢件數逐年增加，從2019年的8178件，2020年9425件，2021年1萬1878件，2022年1萬2316件，2023年暴增達1萬6160件，5年勞檢次數增加近一倍，勞檢人力卻不增反減。

張玉嬿質疑，2019年勞檢員63人，2023年勞檢員68人，每位勞檢員服務件數從2019年129.8件，暴增到2023年237.6件，5年服務量暴增近一倍，工作負荷量太重，勞檢員在前線顧勞權，自己卻過勞，難怪離職率高，今年只剩62位。

謝志忠說，以110年5月18日監察院公布勞檢的調查報告中指出，全台勞檢員多為約聘人員，且勞檢件數每人一年約200件，台中市112年每人約238件，比監察院調查報告平均數多38件。

謝志忠說，勞工局今年勞檢員編列的加班費預算97.9萬，除以62位勞動檢查員，平均每人每月至多只能領到1千元，勞檢員員額減少，負擔件數增加，可預見加班時數應會增加，質疑加班費的預算根本沒有編足，要求市府應針對勞檢員額不足及工作超時問題提出改善對策。

林淑媛說，勞動部陸續於109年及112年擴大授權台中市勞動檢查範圍，勞檢場次與家數增多，但勞檢員流動率高，留不住人才，除關心勞檢員壓力與工作負荷，也向勞動部爭取勞檢員危險津貼，並持續向中央爭取員額，增加勞檢員人力，提升工作效率並減輕負擔。