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國4將設交流道銜接東豐快 台中山城交通更便利

中央社／ 台中24日電

「東勢-豐原生活圈快速道路」民國111年復工，估118年全線完工；立法院副院長江啟臣表示，國道4號豐潭段將增設立體交流道與東豐快速道路銜接，台中山城生活圈交通更方便。

「東勢-豐原生活圈快速道路」民國111年順利復工，除已完工的第4、5標工程，第3標正如火如荼施工中，1、2標持續進行中，預計118年可全線完工。

江啟臣今天邀集相關單位辦理會勘，台中市政府現場簡報，第3標工程進度已達21.9%，未來銜接第4、5標，預計115年底「石岡-東勢段」可先通車；第1標已上網公告，中市府邀廠商參與投標，今年若順利決標，可望在118年完工。

江啟臣指出，「東勢-豐原生活圈快速道路」是山城的生命救援線，也是在地居民期待已久的交通要道，更是台中地區高速路網最後一塊拼圖；從斷橋景觀到如今橋墩柱露，各項工程逐漸上軌道，一路走來不容易，希望施工單位全力以赴，確保如期如質完工。

關於國4豐潭段增設立體交流道與東豐快銜接部分，江啟臣表示，高速公路局4月16日審議委員會通過，同意增設，後續由中市府進行「綜合規劃」並提報行政院核定，後續交國家發展委員會審查。

交通部高公局副局長陳宏仁指出，國道4號豐潭段銜接東豐快速道路的立交共構工程將由國道基金出資，預估總經費約新台幣23億元。

國道 江啟臣 豐原

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