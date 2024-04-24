集集鎮民阻止興建殯儀館 鎮長吳大村從善如流改納骨塔

南投縣集集鎮民近來成立自救會連署陳情反對蓋殯儀館，陳情鎮公所立即停止殯儀館興建案，面對鎮民的反對，鎮長吳大村不得不發出聲明表示，礙於觀感及外界尚有誤解而未能達成共識，公所決議將停止規畫興建殯儀館，僅朝興建納骨塔方向進行。

鎮民自救會表示，附近名間鄉、南投市已有公、民營多家殯儀館，鄰近的水里、鹿谷、竹山、中寮、埔里，人口比集集多都不願意蓋新殯儀館了，人口不足1萬人的集集鎮，目前已有彰投唯一的油車坑火葬場，若再設立殯儀館並對外開放，將嚴重影響觀光生計，尤其鄰近竹山、埔里因抗議設立殯儀館而不設立，屆時各地往生者湧入集集鎮，將對集集鎮觀光有巨大衝擊。

鎮長吳大村指出，自從擔任代表會主席及鎮長以來，每遇往喪家慰問時，常接獲鎮民反應，鎮上2座納骨塔興建至今已逾25年，不僅已無合適的方位及剩餘數量可供選擇，鎮內也沒有殯儀館可辦理喪事，鎮民需遠赴外鄉鎮或至私人設立場所治喪，遇到客滿時還得擠在小靈堂內，讓家屬感到沒有尊嚴。

集集鎮65歲以上老年人口已占全鎮人口24%，實屬超高齡鄉鎮，加上社會型態改變，殯禮儀日趨簡化，許多民眾傾向在殯儀館辦理身後事，且調查發現，殯儀館治喪整體費用均較自宅辦理更經濟實惠，同時也不會打擾到街坊鄰居；因而在就任後，為減少現今民眾封路治喪衍生噪音、環保、交通等問題，提供鎮民完備整體治喪場域，公所開始評估興建殯儀館及納骨塔可行性。