快訊

特斯拉開鍘全球10%人力第一波！下月裁員德、加2州逾6000人

虎斑貓「把小主人摟懷中寵溺抱抱」保護慾超強！暖心互動飼主超感動：父愛爆棚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

集集鎮民阻止興建殯儀館 鎮長吳大村從善如流改納骨塔

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
集集鎮第三公墓雖禁葬多年，原透過興建殯儀館讓整體環境美化、增加明亮度與親近感，目前公所已停建。圖／集集鎮公所提供
集集鎮第三公墓雖禁葬多年，原透過興建殯儀館讓整體環境美化、增加明亮度與親近感，目前公所已停建。圖／集集鎮公所提供

南投縣集集鎮民近來成立自救會連署陳情反對蓋殯儀館，陳情鎮公所立即停止殯儀館興建案，面對鎮民的反對，鎮長吳大村不得不發出聲明表示，礙於觀感及外界尚有誤解而未能達成共識，公所決議將停止規畫興建殯儀館，僅朝興建納骨塔方向進行。

鎮民自救會表示，附近名間鄉、南投市已有公、民營多家殯儀館，鄰近的水里、鹿谷、竹山、中寮、埔里，人口比集集多都不願意蓋新殯儀館了，人口不足1萬人的集集鎮，目前已有彰投唯一的油車坑火葬場，若再設立殯儀館並對外開放，將嚴重影響觀光生計，尤其鄰近竹山、埔里因抗議設立殯儀館而不設立，屆時各地往生者湧入集集鎮，將對集集鎮觀光有巨大衝擊。

鎮長吳大村指出，自從擔任代表會主席及鎮長以來，每遇往喪家慰問時，常接獲鎮民反應，鎮上2座納骨塔興建至今已逾25年，不僅已無合適的方位及剩餘數量可供選擇，鎮內也沒有殯儀館可辦理喪事，鎮民需遠赴外鄉鎮或至私人設立場所治喪，遇到客滿時還得擠在小靈堂內，讓家屬感到沒有尊嚴。

集集鎮65歲以上老年人口已占全鎮人口24%，實屬超高齡鄉鎮，加上社會型態改變，殯禮儀日趨簡化，許多民眾傾向在殯儀館辦理身後事，且調查發現，殯儀館治喪整體費用均較自宅辦理更經濟實惠，同時也不會打擾到街坊鄰居；因而在就任後，為減少現今民眾封路治喪衍生噪音、環保、交通等問題，提供鎮民完備整體治喪場域，公所開始評估興建殯儀館及納骨塔可行性。

同時對於殯儀館可能產生的噪音及空汙疑慮，鎮公所也借鏡其他縣市做法，透過訂定自治條例方式，強制禮儀業者遵守，否則將予開罰，此外禮儀車隊路線將納入評估開闢專用車道方式處理，但地方說明會後，礙於觀感及外界尚有誤解而未能達成共識，公所不得不決議停止規畫興建殯儀館，只朝興建納骨塔方向進行。

集集鎮第三公墓雖禁葬多年，原透過興建殯儀館讓整體環境美化、增加明亮度與親近感，目前公所已停建。圖／集集鎮公所提供
集集鎮第三公墓雖禁葬多年，原透過興建殯儀館讓整體環境美化、增加明亮度與親近感，目前公所已停建。圖／集集鎮公所提供

殯儀館 納骨塔 集集

延伸閱讀

詐領紓困金爽度假 殯葬業夫婦任190具遺體腐爛「還拿水泥砂假冒骨灰」

最後見到主人的地方…失落汪天天守殯儀館「等飼主出現」 傳出好消息網友看哭

河溝頭角頭母公祭！黑幫領袖齊現身、各界逾500人致意 近百警力維序

大雅縱火3死案家屬認屍哭斷腸 凶嫌死亡難究法律責任

相關新聞

台中薪資六都墊底、房租第三高 議員要市府提對策

民進黨台中市議員今聯合質詢指出，台中薪資在六都敬陪末座，青年低薪問題嚴重，淪為「窮忙世代」，但台中每坪房租租金六都第三高...

議員批台中生育誘因低 六都唯一無好孕專車交通補助

台中市調整生育津貼，每胎補助2萬，但卻是六都內唯一沒有好孕專車或交通費補助，市議員建議應以實用方式協助年輕父母，才能鼓勵...

集集鎮民阻止興建殯儀館 鎮長吳大村從善如流改納骨塔

南投縣集集鎮民近來成立自救會連署陳情反對蓋殯儀館，陳情鎮公所立即停止殯儀館興建案，面對鎮民的反對，鎮長吳大村不得不發出聲...

台中港區職災死亡年均44人 中市府：分析職災原因預防

台中港區勞工職災案件頻傳，過去5年平均勞安死亡44位勞工，民進黨議員楊典忠表示，台中港區勞工死亡人數每年動輒30、40人...

最新要價650萬「救災機器人」 彰縣添購4套執行打火任務

彰化縣和美鎮福北路一處資源回收場今天凌晨大火，由於都是塑膠易燃物品，火勢猛烈且濃煙密布，為救災增加危險性，彰化縣消防局動...

影／東豐快速道路復工中 江啟臣：斷橋將成絕景快來拍照

東豐快速道路施工過程曾因環評案停工，被批「斷頭橋」道路，經台中市政府爭取和中央核撥補助現已復工，立法院副院長江啟臣今天和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。