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台中港區職災死亡年均44人 中市府：分析職災原因預防

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨議員楊典忠表示，台中港區勞工死亡人數每年動輒30、40人，前年還高達52人，要求市府提高加嚴標準的勞動檢查與處罰，降低職災傷亡。記者余采瀅／攝影
民進黨議員楊典忠表示，台中港區勞工死亡人數每年動輒30、40人，前年還高達52人，要求市府提高加嚴標準的勞動檢查與處罰，降低職災傷亡。記者余采瀅／攝影

台中港區勞工職災案件頻傳，過去5年平均勞安死亡44位勞工，民進黨議員楊典忠表示，台中港區勞工死亡人數每年動輒30、40人，前年還高達52人，要求市府提高加嚴標準的勞動檢查與處罰，降低職災傷亡。副市長賴淑惠說，港區行業與工作性質危險性高，除以專案方式積極檢查輔導，也將分析過去職災發生原因，才能夠預防。

台中市議會今民政業務質詢，議員楊典忠說，台中市府從100年升格直轄市，但對於台中港區的勞動檢查、勞工安全卻望塵莫及。根據勞工局資料，2018年台中港區勞工職災案件4件，3人死亡、3人受傷，但2019年後職災死亡人數提高至39人、2020年46人、2021年41人、2022年52人、2023年43人，過去5年平均勞安死亡44位勞工，主要行業別以營造業、製造業、運輸倉儲業最多，其中營造業墜落、滾落人數最多。

楊典忠說，台中港區勞工死亡人數每年動輒30、40人，前年還高達52人，這些都是家庭支柱，主要經濟收入來源，代表52個家庭因此陷入困境；台中港區碼頭工作的勞工，幾乎都是台中市民，市府應重視港區的勞動職場安全，並針對未落實勞工安全的事業單位，提高加嚴標準的勞動檢查與處罰，降低職災傷亡。

賴淑惠表示，市府勞檢處也將針對過去職災發生原因做清楚分析，針對發生原因著手，才可加強教育訓練宣導與預防，讓雇主與勞工重視職災，並落實在每日作業上，這是減災的不二策略。

勞工局長林淑媛說，市府持續以宣導、輔導、檢查、補助「四合一」降災策略，由於中龍、中油、中火屬危險性工作場所，但監督檢查的職權仍在勞動部職安署中區職災中心，但市府不會置身至外，會與中央一起加強宣導與輔導，包含入場輔導與工安診斷等。

台中市 工安 職災

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