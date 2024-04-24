影／東豐快速道路復工中 江啟臣：斷橋將成絕景快來拍照

東豐快速道路施工過程曾因環評案停工，被批「斷頭橋」道路，經台中市政府爭取和中央核撥補助現已復工，立法院副院長江啟臣今天和相關單位到場會勘，可看到新立橋墩，江啟臣說，如果新爭取的東豐快新社聯絡道可一起在民國118年完工，將是大台中高速路網最後一塊拼圖，大台中除了和平區，其他各區將都有高速路網。

江啟臣和多位民代在場聽完簡報後到工地了解進度，他鼓勵大家在此拍照留念，因為斷頭橋景象將消失，再也看不到。

施工單位台中市政府建設局簡報說明，東豐快速道路就像山城地區生命救援線，是國道四號系統交通延伸，省道台三線的替代道路；台中市政府民國102年接續中央辦理工程，施工5年後，被最高法院撤銷環評結果，108年2月重啟計畫推動，111年10月克服萬難復工，今年一月核定中央補助經費，交通部49.97億元，內政部59.24億元，中市府40.39億元，市府感謝立法院副院長江啟臣爭取中央補助。

東豐快全長9.6公里，共分5標，第4和5標已完工，第3標恢復施工，第1標公開招標中，第2標細部設計，分段施工，第3到5標訂於115年先通車，目前工程進度21.9%，總經費190億元。

另外，東豐快新社聯絡道目前做可行性評估，以今年完成路線規劃為目標；原國四豐潭段與東豐快共構銜接外，在豐勢交流道新增匝道與東豐快立體交會，交通部高速公路局審議委員會，本月16日已通過改善交流道增設案。

江啟臣表示，新社聯絡道可行性評估預計年底提出，申請中央補助，如果也能在民國118年一起完工，將是大台中高速路網最後一塊拼圖，大台中除了和平區面積大，其他各區都有高速路網，從東勢和新社出去，半小時到一小時都可連結，工程品質要請台中市政府把關，此路關係生命救援、產業發展和觀光，在地人交通也很重要。

江啟臣表示，今天看到橋墩已立，民國111年復工後，常有鄉親向他反應，為何沒看到新進度，因為此工程中斷多年，每座橋梁和隧道施工都很謹慎，第三標他希望如期如質在民國115年完工通車，讓東勢和石岡段先連結，第一標隧道標是全案預算最高約50億元，希望順利標出，才能一到五標在民國118年完工通車。

江啟臣今天和各單位會勘「東勢-豐原快速道路」建設進度，東豐快速道路台中山城等了20年，總工程經費受長期停工影響，從91億餘元，增加至167.52億元。

台中市建設局長陳大田表示，國4豐潭段通車後，更顯得東豐快的迫切，完工啟用成後可將國道服務系統延伸至山城，也可輔助台3線分流。完工後可縮短山城與市區的通勤時間，同時加速救災通行。

陳大田表示，被視為台中山城「生命救援線」的東豐快速道路民國103年8月動工，107年被最高行政法院判決撤銷環評造成停擺，在大甲溪上留下橋梁待接續，台中市長盧秀燕上任後指示重啟推動，凝聚地方共識後，通過二階環評持續向中央爭取補助款，中央補助未同意補足前，市府先自籌編列預算發包工程。