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防長者走失 中市民代爭取補助定位裝置
長者走失讓家屬擔心，台中北區同一里一周3人走失，里長、家屬找人疲於奔命。市議員陳政顯說，全市平均5人要負擔一名65歲以上老人，另台灣失智症盛行率65歲以上是4.97%，年紀越大風險越高，但市府僅補助「愛的手環」還不夠，如未被及時發現潛藏危機，建議引進定位裝置，及時尋獲走失長者。社會局表示會研議規畫。
台中市議會昨天進行定期大會民政業務質詢，議員陳政顯指出，他的父親罹失智，有次走失，家人放下工作急尋，他雖然戴有「愛的手鍊」，但只刻名字與電話，路人未發現異狀，家人花了3小時才在路上發現。
陳政顯說，北區有一里里長一周獲通報3人走失，其中一人是在太平區發現，距家至少7公里，家人與里辦人仰馬翻，里長說，老人戴手鍊，但平均被發現通報至少花兩、三個小時，這段期間失智者驚慌，後果難料， 且老人也重視尊嚴，經常不願戴手鍊，嫌不好看。
陳政顯說，2023年台中市老年人口比率達15.79％，約45萬人，另台灣失智症盛行率65歲以上是4.97%，在台中約有2.2萬人有失智風險。建議市政府應思考更積極防走失策略，例如提供定位裝置，未來網路費可與電信公司協商以公益需要降低費用，不要花太多錢，讓雙薪家庭、年輕族群照顧老人喘一口氣。
社會局長廖靜芝表示，現在科技發達，例如智慧型手機、手表，都已有定位功能，目前雖推動「愛的手鍊」，但承諾會研議規畫失智者或有失智之虞市民，給予補助定位裝置。
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