誘辦無卡分期 中市擬公告惡店家

民進黨台中市議員聯合質詢指出，台中市4年來消費糾紛一年平均約1500件，去年暴增到2341件。法制局長李善植說，業者透過資融公司可無卡分期、不必抵押，各種話術與手法鑽法律漏洞，「願者上鉤」無法可管，一名65歲婦人逛夜市就借了51萬買美容產品，市府修正消保自治條例，新訂屢勸不聽的惡劣業者，就在店家貼公告警示。

李善植說，市政會議昨通過修正「台中消費者保護自治條例」，可在店家貼警示公告，這是最後且逼不得已的手段，只要符合違反消保法、限期改善未改善、網路專區公告警示、情節重大等要件，即可到店家貼警示公告。另研訂施行細則，規範店家如隱匿或撕毀公告，明定罰則；另明定申訴案件數增加比例。

李善植表示，市政會議昨天通過後送議會審查，因有罰則，分別報行政院、內政部等主管機關核定後，發布實施。另法制局多次建議中央，針對資融公司無卡分期借貸等，應該遏阻業者鑽漏洞。

法制局指出，以交友服務消費爭議為例，前年申訴件數達136件，交友業者的服務契約玄機多，消費者不知情簽「本票」，要求服務解約後，就收到法院通知，若未全額付清本票金額，恐強制執行財產。

法制局針對豐原廟東夜市旁的美容店家，在消費專區發警訊，但業者手法不斷出新，鼓勵消費者用無卡分期，金額從幾萬元到幾十萬，遭曝光後，規避訪問買賣的7天鑑賞期，改打電話找顧客回店拿贈品，利誘顧客消費，一旦發生問題，消費者如未細看簽約內容就上當。

議員謝志忠、張玉嬿、黃守達聯合質詢，根據台中市消費者保護自治條例，經營者使用定型化契約者，各執行機關得派員查核，要求市府應針對較常發生爭議的店家加強查核，如不配合就裁罰，籲消保官硬起來。

議員張瀞分說，融資公司是僅次銀行機構的合法貸款公司，全台至少兩百家，但未針對貸款設限，逃避銀行管制，台中市法制局一再建議中央修法補漏洞，但一直沒下文。中市府修法突破，在店家貼公告示警，不放任業者，是負責任的施政，也盼消費者多留意，否則防不勝防。