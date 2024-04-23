去年花260萬施政滿意調查變「選舉民調」？ 台中研考會回應

台中市議會今天民政業務質詢，民進黨議員關切台中市政府研考會去年以260萬元委外作12次市府施政滿意度民調，最後4次甚至跟「藍白合」會談時間重疊，質疑市府「以施政滿意民調之名，偷度選舉情勢分析」。

市府研考會去年度執行的12次民意調查引起民進黨關切，議員江肇國說，以去年1月至4月每月執行民調的內容大同小異，且過於頻繁。去年5月發生中捷事故，民調不僅沒有詢問，只調查了購物節滿意度。

江肇國質疑，今年總統選舉前，市府除200萬元左右的民調標案外，又多花了60萬元擴充3次民調。時間都落在投票前兩個月，甚至每隔6至9天就做一次民調，市府根本不是在調查施政滿意度，完全是花公帑在作「選舉民調」。

市議員張芬郁要求研考會確實將民調結果用於擬定政策參考和推動。多次民調的結果都是希望市府優先加強「交通措施」、「道路不平」和「社會福利」，對交通最不滿意的永遠都是「塞車」。

張芬郁質詢社會局長廖靜芝是否知道市民對「社會福利」有諸多期待，最不滿意的三大內容是「老人福利不夠多」、「不知有什麼社福政策」、「生育托育補助少、幼兒福利少」，廖靜芝表示不知道。

議員陳淑華則指出，研考會欺騙議會，民調結果未交給各局處改善，去年5月議會討論購物節，即針對購物節做民調，為何不針對市長賣地、居住政策、台中市交通事故全台第一作民調？

陳淑華要求，不要為了消化預算做民調，更不能把公帑置入選舉，並要求定期將民調結果揭露在網站上。

研考會主委劉彥澧則表示，針對議員意見會檢討，但適逢選舉前夕，市民對施政看法會比較敏感和劇烈，而市府所進行的民調僅是為更了解民意變化，並不涉及選舉情勢分析或影響選舉結果；透過民調蒐集民意進行趨勢分析，滾動式調整施政方向，「與選舉無關」。