看見幸福台灣／彰化…農工大縣 綠能轉型

彰化建縣301年，邁入全新里程碑！近幾年縣府積極推動地方建設及招商引資，同時朝離岸風電及太陽能光電的綠能產業轉型，讓民眾有感。

彰化是農業大縣，更是第一大工業縣，包括自行車、汽車零組件精密機械、水五金、手工具、輪胎等產業聚集，在台灣的產業經濟發展中扮演關鍵角色。

彰化幸福座標

彰化縣長王惠美指出，彰化雖然是面積最小的縣，卻也是六都以外唯一超過百萬人口的大縣，有非常蓬勃發展的農業，像是雞蛋、葡萄、牛奶、花卉、稻米、花椰菜、蜆等，全國一半以上來自彰化。

另外，也有很多隱形冠軍及不容忽視的工業實力，像汽車零組件、輪胎、自行車、水五金，還有紡織等，這些都是全世界每一個人生活中不可或缺的元素，甚至還有更多是早已憑藉深厚實力揚名海外的台灣之光。

縣府近幾年積極招商引資，成果豐碩，包括矽品精密在中科二林園區建廠，南亞在彰濱購地擴廠，台塑新智能設鋰鐵電池廠，富邦momo在和美興建物流中心，以及中友百貨、帝寶工業分別在彰化及鹿港打造百貨商場等，累計投資超過千億元。隨著民間投資越來越多，身為火車頭的房地產開發商也看好彰化的前景，積極搶進卡位，帶動房市逐步升溫。

然而，儘管與台中市緊鄰，彰化相對而言沒有台中身為六都的耀眼光芒，更沒有雄厚的都市建設資源，結果造成人口持續外移，建設面臨「巧婦難為無米之炊」等窘境，也是不爭的現實。

「2023年縣市幸福指數」調查顯示，彰化縣以總分46.05分，在各縣市中排名第15，較2022年前進一名。

政府統計數據、民意調查結果

彰化的政府統計數據各項指標中，以「人身安全」表現優異，暴力犯罪發生率，每10萬人僅1.52件，全台第五；健康方面，零歲平均餘命為80.44歲，全台排名第八。待加強的項目則是每人可支配所得，為全台第18。至於民調結果，彰化在各縣市排名第16；其中在「工作生活平衡」滿意度表現良好，居全台第四；但在「教育成就」、「居住條件」及「家庭經濟」的滿意度偏低，有待加強。

「打造美好彰化希望城市」是王惠美施政主軸，面對下一個300年，如何為地方爭取更多建設資源，城市治理如何跟上腳步，包括改善教育與環境品質、提升就業機會與收入、吸引年輕人回流等，都是必須面對的重要課題。