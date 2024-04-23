南投發展無人自駕車 爭取福興溫泉區納入車聯網實驗

數位發展部推動國內車聯網產業發展，規畫在特定場域進行車聯網無線電頻率實驗，南投原僅有中興新村納入特定實驗場域，但縣府向中央爭取增列埔里福興溫泉區以利進行後續沙盒實驗，加速推動溫泉專區發展自駕車及其他智能科技服務。

車聯網是智慧城市中最重要的基礎建設，透過行動數據、網路或無線電頻率等讓車子與人、道路設施、其他車輛、通訊系統及服務平台等能夠互聯互通，應用於訊息娛樂、車輛控管、事故管理等，以解決交通安全、壅塞及運輸效能等問題。

而為加速推動國內發展車聯網，數發部與地方政府協力選定實驗場域，其中南投縣原本僅有中興新村被納入特定實驗場域，但縣府考量福興溫泉區將引進自駕車技術，提供遊客接駁服務，上月向中央爭取增列該溫泉專區，以利進行沙盒實驗。

縣府表示，福興溫泉區是全縣第1個將交通觀光結合智慧科技的示範區，除要引進無人自駕車接駁，也要結合其他智能科技服務，打造全國首座「科技溫泉園區」；但自駕車要上路，必須先經過沙盒實驗測試，因此向中央爭取納入車聯網實驗。

觀光處說明，車聯網所需頻率波段必須是我國全域無既存使用者，確保不受干擾的，因此得經中央特殊核可開放才能使用；且進行自駕車沙盒實驗時，不能有外車及行人，福興溫泉專區屬半封閉場域，比起中興新村是更適合進行區域型測試。