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王惠美拜會韓國瑜 希望協助向中央爭取25.8億元補助

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（左）今天北上拜會立法院長韓國瑜，希望協助彰化縣向中央爭取建設補助。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左）今天北上拜會立法院長韓國瑜，希望協助彰化縣向中央爭取建設補助。圖／彰化縣政府提供

彰化縣長王惠美今天透過縣籍立委謝衣鳯協助，北上拜會立法院長韓國瑜，除邀請他組隊參加鹿港慶端陽龍舟賽外，也希望韓國瑜協助爭取6項長照、衛福、幼托等建設，總經費高達25.8億元的補助。

韓國瑜肯定王惠美的認真打拚，在全國唯一百萬人口以上的大縣，要辛苦持家相當不容易，且指定縣籍立法委員謝衣鳯當窗口予以協助，也對彰化的許多美食印象深刻，如羊肉爐等，也希望有機會再彰化盼也能再品嘗彰化美食。

王惠美表示，台灣人口老化十分快速，彰化縣政府的目標是希望能推動彰化縣內26個鄉鎮市都能有一棟照顧0~100歲的長照衛福大樓，整合衛生所、不老健身房、公設民營托嬰中心、育兒親子館及日間照顧中心。目前已有6件案件送至中央，且彰化縣衛生局也已有60年歷史，耐震度堪憂，希望能爭取25.8億的經費，減輕彰化縣府財政的負擔。　

立委謝衣鳯表示，彰化縣幅員廣大，在各縣市統籌分配款中，彰化縣民平均分配到最少，這次王惠美縣長拜訪立法院長韓國瑜，提出6件整合式社福大樓、地下室停車場新建工程等建設，所需25.8餘億元經費，希望韓國瑜院長能協助向衛福部爭取。

衛生局表示，王縣長此次爭取的6案補助項目，包含和美鎮長照衛福大樓3億元、永靖鄉長照衛福大樓 2.6億元、埔鹽鄉長照衛福大樓2.6億元、大村鄉長照衛福大樓2.6億元、和美鎮和群國中學區糖友里日照中心地下停車場工程5億元、彰化縣衛生局大樓工程10億元，共計25.8億元。

彰化縣長王惠美（左）今天透過縣籍立委謝衣鳯協助，北上拜會立法院長韓國瑜（中），希望協助彰化縣向中央爭取建設補助。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左）今天透過縣籍立委謝衣鳯協助，北上拜會立法院長韓國瑜（中），希望協助彰化縣向中央爭取建設補助。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左）今天透過縣籍立委謝衣鳯協助，北上拜會立法院長韓國瑜（中），希望協助彰化縣向中央爭取建設補助。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左）今天透過縣籍立委謝衣鳯協助，北上拜會立法院長韓國瑜（中），希望協助彰化縣向中央爭取建設補助。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左4）率縣府團隊，今天拜會立法院長韓國瑜（右3），希望協助彰化縣向中央爭取建設補助。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左4）率縣府團隊，今天拜會立法院長韓國瑜（右3），希望協助彰化縣向中央爭取建設補助。圖／彰化縣政府提供

衛生局 韓國瑜

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