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國家警報響！盧秀燕一夜收3次警報 要求消防局宣導民眾設定

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
全台餘震不斷，台中市長盧秀燕今天半夜驚醒後，共接獲3次國家級警報，但很多人反映沒有收到警報，指示各局處加強宣導，讓民眾都能獲得訊息加以應變。記者余采瀅／攝影
全台餘震不斷，台中市長盧秀燕今天半夜驚醒後，共接獲3次國家級警報，但很多人反映沒有收到警報，指示各局處加強宣導，讓民眾都能獲得訊息加以應變。記者余采瀅／攝影

全台餘震不斷，有民眾收到國家級警報，從睡夢中嚇醒，但有部分民眾手機未響起警報，淪為邊緣人。台中市長盧秀燕今天半夜驚醒後，共接獲3次國家級警報，她說，晚上發生地震，國家警報可即時提醒民眾，希望各局處加強宣導設定，讓民眾都能獲得訊息加以應變。

盧秀燕指出，台中市昨夜到今日上午2級震度以上的地震多達38次，包括4級1件，3級10件，2級27件，幸未傳出重大災情；昨晚她共接獲3次國家級警報，但很多人反映沒有收到警報，且每個人接收到的次數不一，「國家地震警報什麼時候會發？」

盧秀燕說，國家警報非常重要，尤其晚上發生地震，可提醒大家在睡夢中緊急應變或逃難，如果都不會響、處在不知情的狀況，就很糟糕，呼籲民眾要檢視設定。盧也指示市府製作簡易圖卡加強宣導，協助民眾完成手機設定，以利民眾都可收到訊息加以應變。

消防局長孫福佑說，根據氣象署地震測報中心的門檻，只要預估地震規模5級以上、震度超過4級以上地震，就會發佈國家級警報，但因是預估值，還是要等發生地震後，才能夠測出實際的震度。

另有部分民眾反映未收到國家警報，孫福佑說，因手機型號及訊號廠商不同，或是當下基地台位置不同，接收情況就不同。

秘書長黃崇典表示，國家級警報是細胞簡訊，透過中華電信系統發送，手機就像收到簡訊；另一種是透過APP，要下載設定才得可接收的到。

據了解，盧秀燕驚醒後，凌晨兩點多在首長內部群組了解災情，由於餘震不斷，各局處首長及區長們不敢放鬆緊戒，徹夜未眠、查報災情；盧今早8時更親自主持首長會議，要求各局處首長進行會報，提高防災準備。

國家級警報 地震 盧秀燕

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