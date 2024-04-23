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好消息！台中人口突破285萬 盧秀燕：幸運兒獲10萬大禮
台中市是全國人口數第二大城，市長盧秀燕今宣布，台中市人口再創新高，4月19日總人口已經突破285萬人，今日達到285萬23人；市府準備黃金獎牌、iPhone與機票等市值10萬元好禮，恭喜幸運兒。
盧秀燕表示，根據內政部統計，4月19日台中市總人口已經突破285萬人，達到285萬9人，今日已達到285萬23人，特別感謝大家喜歡台中、肯定台中、安居台中，讓台中人口再創新高，前兩天清水區也已經破9萬人。
盧秀燕說，第285萬新設籍或是移居的市民，將可獲得黃金紀念獎牌1枚、iPhone15、全年份台中市境內TPASS、星宇航空台中至澳門、峴港來回機票等市值逾10萬元豐富好禮；另第285萬前後2名設籍民眾及5位新生兒，則分別獨享市值逾2.5萬及1.5萬好禮，恭喜大家。
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