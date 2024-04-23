合歡山莊停車場 駕駛怨被迫逆向

合歡山3座停車場開始收費，但遊客抱怨，合歡山莊停車場採左進右出，動線不良，車輛得逆向停等入場，影響雙向車流。林業保育署南投分署表示，現行動線是考量車輛多從南投端上山，並配合大型軍用車進出需求，後續加強交管引導。

合歡山是熱門景點，過去停車空間有限且不收費，常遭長期占用車格，林業保育署南投分署去年規畫昆陽、武嶺及合歡山莊3處停車場收費，並委外管理，本月4日起啟用收費。

最近正值合歡山杜鵑花季，鄰近賞花熱區的武嶺、合歡山莊等停車場，假日幾近客滿，有民眾抱怨，合歡山莊停車場出入口採取左進右出，動線不順，導致不少車輛逆向排隊停等入場，也影響台14甲線雙向車流。

林業保育署南投分署表示，遊客從台14甲線南投端前往合歡山為大宗，約占上山車流9成，經評估，合歡山莊停車場採左進右出對用路人較便利，且有較大區域的停等空間；若採右進左出，恐造成花蓮往台中端壅塞。

合歡山區有國軍寒訓基地營區，大型軍用車輛的轉彎半徑較大，加上有進出需求，才配合國防部要求，採用左右雙開式柵欄，左側入口設立可感應刷卡的進出系統，提供多元的繳費模式，也方便使用者選擇。

該分署提到，杜鵑花季期間車流多，導致停車場周邊交通壅塞，駕駛仍須依照道路標示，毋須逆向停等入場，後續將與相關單位比照過去模式加強交管，或限制上山車輛數，維護交通順暢。