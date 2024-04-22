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世界地球日彰化放流兩萬尾魚苗 童驚呆：魚苗擱淺了

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣沿海四所小學的學童把魚苗倒入魚梯流入海裡。記者簡慧珍／攝影
彰化縣沿海四所小學的學童把魚苗倒入魚梯流入海裡。記者簡慧珍／攝影

今天是世界地球日台電委託臺灣海洋保育與漁業永續基金會帶領彰化縣沿海四所小學220名學童，到王功漁港出海口放流兩萬尾嘉鱲魚苗，魚苗貨運車因故遲到近1小時，小朋友看到魚車來了都歡呼，開心排隊放流，等待時的枯燥都一掃而空。

台電每年在發電廠附近安排六場魚苗放流，今在芳苑鄉台電離岸風場的王功漁港放流兩萬尾高經濟價值的嘉鱲魚苗，漢寶、鹿港、草港、王功等四所國小學童先參加海洋素養講習，了解必須「四對」：在對的時間、對的地點，用對的方式放流和放生對的物種，也知道今天放流魚種的特性，及保育海洋的永續食魚觀念，再到王功漁港放流魚苗。

魚苗平均長5公分，從屏東運載過來，為保持車體平穩以免驚嚇魚苗，車速不能太慢，加上北上途中遇到塞車，魚車上午7點出發，抵達王功漁港已11點25分，比預定時間晚1小時。等待魚車的時間，基金會創新企畫組長張永川說明吳郭魚、小龍蝦、綠鬛蜥等外來種動物植造成台灣危害，再為小朋友上一課。

魚車到達後，工作人員放好魚梯，上車把水槽裡的魚苗舀入小水桶，彰化區漁會理事長林明壽、總幹事陳威谷和秘書洪一平放流第一批魚苗，然後小朋友排隊一人提一桶魚苗，魚貫前進倒入魚梯，因倒入速度太快，水流走，魚苗還在魚梯上翻來翻去，小朋友連忙報告「老師，魚擱淺了。」老師指導慢慢倒，魚苗才能跟著水流下去。

草港國小黃姓學童、鹿港國小張姓學童都表示，第一次放流魚苗，覺得很有趣，放流讓他們體會要好好保護海洋資源。漢寶國小校長葉振彰說，放流魚苗與生命教育息息相關，具有漁業永續和保護生態的雙重意義，對學童很有幫助。彰化區漁會總幹事陳威谷也說，透過放流魚苗來積極保護漁業資源並作更有效利用，兼顧漁業和生態。

彰化區漁會（右二起）理事長林明壽、總幹事陳威谷、秘書洪一平把魚苗倒入魚梯。記者簡慧珍／攝影
彰化區漁會（右二起）理事長林明壽、總幹事陳威谷、秘書洪一平把魚苗倒入魚梯。記者簡慧珍／攝影

世界地球日 台電 小學

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