經濟部產業園區助廠商低碳轉型 電費年減2546萬

為提升園區廠商低碳轉型能量，經濟部產業園區管理局籌組淨零服務團隊，針對園區廠商提供節約能源診斷及輔導。園管局今天表示，目前每年實質節電量可達753萬3840度電，約省2546萬元。

園管局今天發布新聞稿表示，為打造綠色低碳產業園區，去年推動為期4年「產業園區跨區低碳轉型整合推動計畫」，結合領域專家及學研單位籌組淨零服務團隊並提供「能源效率評估」、「能源管理諮詢」、「電力需量診斷」等技術支援服務。

園管局表示，目前每年實質節電量可達753萬3840度電，約節省新台幣2546萬元；其中瑞儀光電為低碳節能輔導最具成效的業者，整廠節能率近50%，節約用電可達113萬度電，約節省382萬元。

園管局指出，淨零服務團隊針對瑞儀光電廠內設備進行能耗狀況診斷及量測，將原廠區老舊冰水主機改為永磁變頻一級能源效率冰水機組，以提高能源使用效率，再搭配集中監控及記錄管理系統，以最佳耗能指標運行，加速減碳成果與效益。

瑞儀光電成立於1995年7月，是國內第一家專業從事背光模組研發與製造廠商，主要業務內容為背光模組之設計、製造、組裝及銷售。近年來持續投資增加機器設備，配合客戶擴產腳步擴充產能。

園管局表示，透過瑞儀光電案例分享，可讓園區內廠商了解目前全球對產業淨零轉型的推動壓力及對節省能源等作為的重視；面對世界各國陸續開徵碳邊境稅挑戰下，企業可持續維持市場競爭力，並為地球環境永續貢獻一份心力。