進度超前！為和美大橋施工需求 中市建設局今施交維計畫

台中市大肚跨烏溪興建通往彰化縣的「和美大橋」開工，目前工程進度超前，今起在大肚區文昌路二段，進行為期2年的交通維持措施。建設局長陳大田說，動線仍會維持雙向通行，提醒民眾依現場引導動線行駛。

和美大橋自大肚文昌路，橫跨烏溪至彰化和美鎮，總經費約32億餘元，由中市府、彰縣府共同出資、中央補助興建，總長約1690公尺，為近年規模最大橋梁工程，完工後往來兩地僅需2分鐘，串聯台中海線、北彰化生活圈，預計2026年7月完工。

陳大田表示，此工程的交維計畫已核准，施工範圍為文昌路二段202巷路口至護岸路16號，將分兩階段進行，目前將進行第一階段，文昌路直線段路肩範圍施工，維持雙向通行。

預計於今年底，接續進行第二階段，水流公伯廟周邊施工，屆時再公布影響範圍。