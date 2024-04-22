來台登山摔傷腳踝骨折 香港女遊客感嘆台灣醫療這件事

1名香港女遊客來台旅遊，與親友一同包車玩合歡山，卻因為天雨路滑摔傷腳踝。醫師診斷她是嚴重的三踝骨折，除了骨頭復位固定外，還會有皮膚及軟組織的腫脹壞死、傷口破裂等複雜問題，若未審慎處裡就搭機，旅途中可能會因不當施力造成位移變大，以及骨折變形更嚴重。後來女遊客在台手術，順利返港。

女遊客返港後，繼續由香港醫師接手治療，度過骨折的不適。她連繫上台中市長安醫院，感謝骨科醫師趙子鎔第一時間專業的診斷和處置，還細心考量搭機時的氣壓變化，為她特別加強固定與傷口縫合。

她說，自己是個遊客，就醫前心裡非常不安，但醫師、護理師見她受傷，除了細心檢查，還安慰她，耐心分析不同治療選項的利弊，以及搭機可能遇到的問題，讓她實在太感動，也對台灣良好的醫療技術和親切的服務留下深刻印象。

趙子鎔說，患者剛到急診時，因為疼痛又身處異地，只想著趕快搭機回家。但經由X光與電腦斷層檢查，確認她不是單純扭傷，而是脛骨和腓骨骨折，有手術的必要。經過醫護協力的說明與安撫，患者逐漸平復心情，並決定留在台灣手術後再返回香港。