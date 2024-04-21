海洋減廢垃圾不入海 彰化招募環保艦隊增加獎勵措施
塑膠廢棄物對海洋環境造成衝擊，彰化縣環境保護局自2017年起持續招募在地漁民或蚵農成立「環保艦隊」，目前已有273艘船筏加入，在漁撈過程也打撈起海洋廢棄物帶回岸上，去年攜回岸上的海洋廢棄物重量約2.4公噸，再創撈除成果新高峰，今年也增加獎勵措施，希望讓更多漁民加入守護海洋環境尖兵。
彰化縣環保局指出，塑膠製品充斥在生活中，大量的塑膠廢棄物也對海洋環境帶來衝擊，根據資料顯示，去年全國共有248隻海龜死亡，解剖後發現體內充滿大量塑膠垃圾，不只海龜、許多海洋生物也因誤食塑膠垃圾造成消化道堵塞或感染而失去生命，更有研究單位預測2050年全球海洋中的塑膠重量將比魚類還多，這些信號警示處理海洋垃圾問題已刻不容緩。
彰化縣長王惠美相當重視海洋減廢工作，為鼓勵從事漁業人員加入「環保艦隊」，由環保局訂有「清除海洋廢棄物兌換獎勵機制及評比機制」，做環保的同時也能獲得獎勵，提升環保艦隊加入意願，歡迎漁業工作人員加入環保艦隊，一同守護海洋。
彰化縣環保局局長江培根表示，縣府也為了鼓勵高齡者多參加社會公益活動，今年對於65歲以上高齡艦隊成員再增加額外獎勵措施，除調降兌換禮券門檻，並新增高齡艦隊成員年度秤重次數達10次以上者，可額外獲得500元禮券獎勵，此外新增年度秤重量達30公斤以上可獲得1千元商店禮券。
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