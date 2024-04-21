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彰化設18處綜合衛福大樓 員林衛生所9月啟用

中央社／ 彰化21日電
彰化縣員林市衛生所暨長照衛福大樓為地下1層、地上5層綜合型社福大樓，設有衛生所、托嬰中心、親子館、家庭福利中心、日間照顧中心等，占地廣、有停車空間，預計9月啟用。中央社
彰化縣員林市衛生所暨長照衛福大樓為地下1層、地上5層綜合型社福大樓，設有衛生所、托嬰中心、親子館、家庭福利中心、日間照顧中心等，占地廣、有停車空間，預計9月啟用。中央社

彰化員林衛生所因位處市場周邊，路幅小、停車空間不足，且為老舊平房，縣府結合衛生、長照、社福空間興建綜合型衛福大樓，預計今年9月啟用。

員林市衛生所人員告訴中央社記者，衛生所位在博愛路，路幅不大，周圍又有擺攤，對於開車族確實不便；之後遷移到惠安街，離原址有一段距離，若年長者不方便過去，將協助轉介到鄰近現址的診所。

彰化縣政府指出，員林市衛生所暨長照衛福大樓位於舊員林醫院原址，原建物荒廢20多年，拆除後興建地下1層、地上5層的綜合型社福大樓，地下1樓至地上2樓為衛生所、公設民營托嬰中心，3樓為兒童青少年服務中心、親子館、家庭福利中心，4樓為日間照顧中心，5樓為多功能兒少活動中心，占地廣，有停車空間。

衛生局表示，縣府規劃在全縣設18處綜合型衛福大樓，員林市衛福大樓去年已完工，目前進行裝修工程招標，預計9月啟用。

社頭鄉、溪州鄉、鹿港鎮、二林鎮、線西鄉社福大樓都已啟用；芳苑鄉衛生所醫療門診部分先試營運；大城鄉、竹塘鄉、北斗鎮分別預計在8、9、10月啟用。

另外，埤頭鄉衛福大樓正在施工，伸港鄉、秀水鄉、田尾鄉、和美鎮、埔鹽鄉、永靖鄉等6鄉鎮規劃中，大村鄉正在辦理土地取得。

員林 彰化 衛生所

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