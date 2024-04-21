台中人口將達285萬 中區連續3月成長、海線也創新高

台中市衝刺人口數，近期將突破285萬人，不過依照今年每月平均增加1200人，原本4月中旬可望突破，但本月成長幅度似乎趨緩，目前還差數十人。藍綠議員則指出，人口創新高是喜事，但各區均衡發展，不要「只見新人笑，不見舊人哭。」

台中市人口即將達到285萬人，目前還差數十人，預估4月底可達標。市府準備黃金獎牌、iPhone與機票等市值10萬元好禮，5月將舉辦慶典迎接台中人口創高峰。

民政局表示，大環境通膨、低薪與北部高房價，台中有都會便利性，平均薪資比南部高，吸引外來人口移入。

今年1到3月遷入數最多五縣市，彰化縣2679人、新北市1324人、南投縣1296人、台北市940人、高雄市848人。

藍綠議員則指出，台中市人口將創新高到285萬人，但存在「城鄉失衡」、「青年空窗」的現象。

台中市全年增加率千分5，老城中區人口連3個月增加共134人，人口年增加率千分之34；鄰近的東區也有千分之16。

民進黨議員陳俞融指出，舊城區近年有三井lalaport、帝國糖廠、國漫館、大車站計畫等利多，人口重新正成長。

陳俞融指出，反觀北區有一中商圈、中國醫藥大學等文化、教育、觀光資源，卻發展停滯。建議可參照日本大阪的「泉北新城」，當地政府、大學、非營利組織多方合作改造，例如閒置的獨棟民宅重新設計，促成跨世代共居社區，解決社區高齡化和年輕人外移的雙重挑戰。

另海線發展力道強勁，沙鹿、梧棲的年人口成長率，去年至今有千分之18到19，與市區北屯、西屯差不多，大肚、龍井也成長快速，清水突破9萬人、梧棲6萬，來到新高。

不過和平區一年大減千分之29、外埔也減千分之19、霧峰千分之16．8、東勢千分之10，人口負成長。議員施志昌呼籲市府重視人口問題，振興農業區發展。

議員陳雅惠指出，從人口成長地區可看出，台中推大型建設與就業率是吸引社會人口增加的本錢，缺乏人口紅利會形成惡性循環，市府應加強在國土計畫、招商引資前瞻布局，不要「只見新人笑，不見舊人哭」。

市府指出，國土計畫目前進入各地區民眾意見反映及說明會，市府建設持續整體考量，例如海線地區早年長期人口負成長，投入重大建設帶動商業成長，人口紛紛突破新高。