合歡主峰步道施工封閉 山友怨：正值花季

合歡山高山杜鵑花季剛開跑，不過太魯閣國家公園管理處卻宣布，合歡主峰步道22日起施工封閉至8月18日，引起山友反彈，難道不能等杜鵑花季結束後再施工嗎？太管處表示，考量高山季節和天候變化，只能安排在春夏季節施工，主峰步道修復後，遊客行走賞景也更安全。

太管處表示，遊客反映主峰步道破損行走不便，才規畫步道鋪面改善工程，施工期間自22日起至8月18日止，主峰步道全線封閉，因步道下方埋設高壓管線，呼籲遊客勿擅闖工區。

花蓮地震後，太魯閣國家公園園區封閉，合歡群峰受損不嚴重，12日又重新開放，正好13日高山杜鵑花季開跑，沒想到開放沒多久，主峰線步道又因施工封閉，引發山友質疑。

張姓山友表示，合歡主峰頂有基地台、氣象台、公廁，太管處需維護道路，但今年是杜鵑花大開年分，在杜鵑花季期間整修封山，時機實在很不親民。其他山友認為，國家公園不是要維持生態環境，減少過多的人造物或建築，登山過程原本就要克服地形環境，主峰步道有必要用硬鋪面修復嗎？

太管處表示，合歡山主峰岩層破碎，邊坡沖蝕嚴重，導致路面破碎、設施受損，為了提升環境安全及品質，避免遊客受傷，才修復道路鋪面，高山氣候和日夜溫差變化大，秋冬低溫、下雪、結冰更難施工，因此安排在春夏季節改善道路和設施。

太管處建議，玉山杜鵑陸續綻放，除合歡主峰，石門山、合歡東峰及小奇萊也是賞花熱點；5月中旬起，合歡北峰紅毛杜鵑接力盛開，遊客可選擇合適路線賞花。