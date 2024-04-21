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中捷橘線再送審 未來可延伸南投

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中機場捷運(橘線)計畫路線規劃示意圖。圖／台中市政府提供
台中機場捷運(橘線)計畫路線規劃示意圖。圖／台中市政府提供

台中機場捷運、屯區捷運環狀線與捷運藍線延伸太平段可行性評估，中市交通局近日修正後送交通部審議。交通局表示，機場捷運從台中機場到台中車站，終點在霧峰省諮議會，未來可延伸到南投；屯區捷運與捷運綠線形成環狀線，未來將成為市區通勤廊道。

交通局長葉昭甫說，機場捷運（橘線）可行性研究2021年4月首度送交通部審議，去年9月第4次送審，今年3月底再依照交通部審查意見，修正後再次送審。

交通局表示，橘線報告此次修正重點為財務參數調整，整體路線方案未改變，採取部分高架、部分地下興建，跨越高鐵路段參考桃園捷運經驗；未來橘線串連台中機場、水湳園區、市區與台中車站，終點站在霧峰，未來可延伸到南投。

交通局表示，橘線全長29.2公里，設有26座車站，水湳園區到中興大學共11站採地下化，前後其餘15座車站採高架化，總經費約1395.63億元。

葉昭甫說，屯區捷運包含屯區環狀線與藍線延伸太平段，可行性報告修正後，近日也送交通部審議，環狀線在大坑、台鐵大慶站與捷運綠線交會，與綠線形成環狀系統，未來可成為市區通勤重要廊道；藍線延伸到太平段可帶動屯區到市區、海線的交通，成為貫穿台中的東西向交通大動脈。

交通局表示，台中首條捷運綠線上路營運2年多，今年1月捷運藍線綜合規畫、綠線延伸大坑彰化段可行性研究陸續核定，後續機場捷運、屯區捷運可行性研究爭取早日核定，打造大台中捷運路網。

交通部 捷運環狀線 機場捷運

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