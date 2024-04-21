台中大里汙水接管 遭質疑要等5年

台中市汙水道用戶接管普及率26.37%，六都倒數第二，僅領先墊底的桃園市1.55%。中市議員表示，大里、霧峰區接管率掛零，有民眾在大里買舊透天厝，想趁整修時規畫接管，沒想到得等5至10年，讓人傻眼；原縣區除豐原山城、太平、台中港等處可接管，其餘像屯區、烏日、海線地區仍零接管，要求加速推動。水利局說，盧市府上任5年已接管10.6萬戶，將持續推動。

汙水下水道被稱為看不見的建設，對城市水質卻很重要。議員張芬郁說，有民眾在大里市區買透天厝要整修，原打算將後方化糞池、汙水管排水方向改為前巷排水，避免日後接管得再次施工，施工經費10多萬，又怕日後整排住戶決議維持後巷排水，擔心做白工，詢問市府「何時能接管？」被告知得等5至10年。

張芬郁說，舊透天厝後巷增建普遍，汙水管接管難度高，住戶變更為前巷排水，需自付施工費，大里、霧峰區接管率掛零，趁整修房屋規畫接管的民眾無斦適從。

議員周永鴻說，台中市接管戶數約28萬戶，普及率26.37%，六都倒數第二，僅高於桃園市，汙水下水道在有城鄉差距，原市區有8區都能接管，原縣區僅豐原、和平、石岡、東勢、梧棲、太平等6處可接管，其餘都還是掛零，連處理廢水的水資中心都沒有，要求加速。

水利局長范世億說，2019年起市府推動原縣區汙水接管工程，包括烏日水資中心、谷關、台中港、豐原、大里及太平等地區分支管網及用戶接管，近9成經費需依賴中央補助才能執行。

范世億說，除中央核定補助的範圍，市府額外自籌建設經費，辦理台中港特定區市鎮中心、太平新光重劃區用戶接管工程，費用由市府全額負擔，目前執行中；大里區汙水主次幹管過去5年已完成布設，明年辦理工程發包，將可接管約5千戶。

范世億表示，2014至2018年全市汙水管僅接管6萬戶，盧市府2018至2023年底已接管10.6萬戶，將持續爭取中央補助經費，逐步布建汙水主次幹管，預計達到每年接管2萬戶目標。